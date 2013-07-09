روزانه 1000 نفر در بیمارستان صحرایی سقز به صورت رایگان ویزیت می شوند

طیب قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیمارستان صحرایی شهید کرباسی منطقه سرشیو سقز چهاردهمین بیمارستانی است که پس از سقر مقام معظم رهبری به استان کردستان به منظور محرومیت زدایی در این استان دایر شده است.

وی افزود: بیمارستان صحرایی شهید فریدون کرباسی چهاردهمین بیمارستانی است که از سال 88 در این استان دایر شده و این اقدام مهم در راستای محرومیت زدایی مناطق محروم ازر دستاوردهای سفر پر خیر و برکت رهبر انقلاب به کردستان است.

ریئس دانشگاه علوم پزشکی کردستان برپایی بیمارستان صحرایی را اقدامی ارزشمند برای بهداشت و سلامت مردم دانست و بیان کرد: سلامت عرصه وسیعی است که همواره باید بسیجی وار در راستای حفظ آن تلاش کرد و مردم نیز باید در راستای حفظ و ارتقای آن همت کنند.

قدیمی توجه به سبک زندگی را یکی از مواردی برشمرد که باید مردم به آن توجه ویژه داشته باشند و یکی از اهداف برپایی بیمارستان صحرایی را آمادگی نیروهای ارائه دهنده سلامت برای مواقع خاص و نهادینه کردن نظام ارجاع و پزشک خانواده دانست.

وی یادآور شد: با همت مسئولان و برنامه ریزی ویژه غبالگری توسط هفت اکیپ پزشکی در روستاهای بخش سرشیو شهرستان سقز صورت گرفت و مداوای تعدا کثیری توسط پزشکان و پیرا پزشکان و دکترهای تخصصی و عمومی ثبت نان به عمل آمد و به بیمارستان صحرایی شهید کرباسی معرفی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه چهار هزار نفر برای معالجه در این بیمارستان ثبت نام شده بودند، ادامه داد: در طی چهار روز برپایی این بیمارستان صحرایی روزانه هزار نفر ویزیت رایگان می شوند.

گفتنی است این بیمارستان در 15 بخش داروخانه، اتاق عمل سیار، تزریقات، بخش های اورژانس و بستری، دندانپزشکی، سونوگرافی، رادیولوژی، آزمایشگاه، ایستگاه سلامت، پوست، گوش، حلق و بینی، قلب و عروق، اطفال، زنان و زایمان و جراحی به مدت چهار روز به مردم روتای سرشیو شهرستان سقز خدمات رایگان ارائه می دهد.