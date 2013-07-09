نمایشگاه خوراکهای خانگی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه بوم گردان پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس،سازمان محیط زیست و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری نمایشگاهی تحت عنوان "خوراک های خانگی" ازسیزدهم تا چهاردهم تیرماه در محل فرهنگسرای هنر پارک بعثت شیراز برگزار کرد.

این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی محیط زیست (15خردادماه) و همچنین 21تیرماه روز ملی خرید بدون نایلکس و با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و مدیریت پسماند غذاو با رویکرد تحقق شعاربرنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) تحت عنوان"فکر کنید ، بخورید ، صرفه جویی کنید" ویژه عموم علاقمندان از ساعت 23 الی 17 برگزار شد.

درهمین راستا به منظور ترویج این فرهنگ بجای ظروف یکبار مصرف پلاستیکی از ظروف گیاهی و سازگار با محیط زیست ، کیسه های مقوایی و پارچه ای نیز استفاده شد.

از جمله خوارکها و نوشیدنیهایی که دراین نمایشگاه عرضه شد حلوای خرما ، ساندویج پنیر، بورانی(بادمجان پخته با ماست) ،مافین پنیر(نوعی کیک) سوپ ایتالیایی، میرزا قاسمی ، کشک بادمجان، آش دوغ و ... پا پکورن(ذرت بو داده) ، شربت خاکشیر،عرق بیدمشک ، نعناء و سکنجبین و همچنین انواع چای و ترشیجات نیز می توان اشاره کردکه با استقبال چشمگیری روبرو شد.