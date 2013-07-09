حبیب الله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارگاه آموزشی آگاه سازی خانواده های دارای بیماران روانی مزمن در راستای ارتقاء سطح آموزش های کاربردی برگزار شد.

وی افزود: برگزاری این گونه کلاس های نقش بسزایی در نحوه رفتار خانواده ها با کودکان دارد و با توجه به اهمیت این موضوع نیاز است این روند همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس اداره بهزیستی کامیاران بیان کرد: بهزیستی با اجرای این برنامه های آموزشی تلاش می کند که خانواده ها ضمن سازگاری با معلولیت بهترین نوع تعامل و رفتار را بر اساس آموخته های آموزش داشته باشند.

ابراهیمی یادآور شد: در این کارگاه های آموزشی مواردی از قبیل اختلالات روانی، ضرورت پیگیر درمان و اقدامات حمایتی آموزش داده شد.

برگزاری کارگاه آموزشی طرح دهان و دندان مرحله فلوراییدتراپی مهد کودک ها

اداره بهزیستی شهرستان سقز کارگاه های آموزشی با عنوان طرح سلامت دهان و دندان مرحله فلوراییدتراپی مختص مهد کودک های روستایی و شهری را برگزار کرد.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی حفظ سلامت جسم و روان کودکان و تاکید بر اهمیت دهان شویه ها و مسواک بر سلامت دهان و دندان بوده است.