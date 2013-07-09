به گزارش خبرنگار مهر، كريم مطهري موید ظهر سه شنبه در كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري اظهار داشت: در اين كارگروه طرح هايي باید ارائه شود که تكراري نباشند.

معاون مديريت و توسعه منابع انساني استاندار همدان عنوان داشت: در راستای طرح های پژوهشی که در این کارگروه ارائه می شود باید پبشنهادات راهبردي و راه حل ارائه داد تا معضلات نیز بر این اساس حل شود.

وی ابراز داشت: طرح هايي از قبيل شناسايي آسيب هاي نو پديد اجتماعي و ارائه الگوهاي موثر در ارتقا سلامت اجتماعي كه توسط اداره بهزيستي انجام شده نیز مورد تایید و تصویب است اما با توجه به اینکه این پژوهش کامل نیست باید به كميته نياز سنجي ارائه می شود.

مطهری موید با اشاره به طرح ارائه شده توسط اداره هواشناسي با عنوان "طرح بررسي تغييرات زماني بارش و پيش بيني آن با استفاده از مدل هاي آماري و شبكه عصبي در استان همدان" نیز گفت: بر اساس بررسی این طرح مورد تایید و تصویب است.

معاون استاندار همدان در بخش دیگری از سخنانش به طرح اداره حفاظت محيط زيست استان همدان اشاره کرد و گفت: این طرحها داراي چهار محور از جمله ارزشيابي زيست محيطي محل هاي دفن پسماند استان همدان( با استفاده از روش اولكنو)، ارزيابي پيراسنجه هاي ميكروبي و شيميايي آب هاي بسته بندي عرضه شده در استان، شناسايي و تعيين غلظت هيدروكربن هاي حلقوي آروماتيك در آب چاه هاي جايگاه سوخت شهر همدان و برنامه ارزيابي غلظت برخي از فلزات سنگين و نيترات موجود در منابع آب زير زميني دشت اسدآباد تهيه نقشه پهنه بندي با استفاده از سيستم اطلاعاتي جغرافيائي است.

وی اضافه کرد: اين طرح نيز از طرح هاي پژوهشي مورد تایید و تصویب معاون استاندار همدان بود.

مطهری موید طرح "شناسايي و تعيين غلظت هيدروكربن هاي حلقوي آروماتيك در آب چاه هاي جايگاه سوخت شهر همدان" را از خوشایندترین طرح های ارائه شده این کارگروه عنوان کرد و بر لزوم اجرایی شدن آن صحه گذاشت.

معاون استاندار همدان به طرح " بررسي عوامل ارزش هاي اجتماعي از منظر قرآن كريم توسط اداره تبليغات اسلامي همدان" اشاره کرد و این طرح را از عناوين طرح هاي پژوهشي تاييد شده در كميته نياز سنجي عنوان داشت و در این زمینه گفت: این طرح نیازی به بحث ندارد چرا که از عنوان این طرح محتوای آن محرز است.

کریم مطهری موید در پایان سخنانش به طرح "بررسي رابطه بهره برداري از معادن رو باز با فرسايش و رسوب در حوزه آبخيز سد اكباتان" اشاره کرد و ضمن تایید و تصویب این طرح گفت: باید در اين كارگروه بود كه بررسي شود چه ميزان رسوبات از معادن در سد اكباتان تاثيرگذار است.