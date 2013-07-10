موجودی آب سدها 25 میلیارد مترمکعب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون 53.7 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن اینکه مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در حال حاضر 47 ميليارد مترمكعب گزارش شده است. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور تا پایان هفته گذشته 25 میلیارد و 700 میلیون مترمکعب بود.

همچنین حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تا پایان هفته گذشته با 9 درصد افزايش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 25 ميليارد و 700 میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 23 ميليارد و 600 ميليون مترمکعب گزارش شده بود. از سویی، ورودي آب به مخازن سدهای کشور نیز در دوره مورد بررسی 31 ميليارد و 600 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 0.4 درصد افزايش نشان می دهد.

حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون، 23 ميليارد و 700 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به ميزان 26 ميليارد و 300 ميليون مترمکعب بوده است.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 10 درصد كاهش نشان مي دهد. به صورت کلی، هم اکنون 53.7 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر است.