حسن زرین قبا در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کشورهای هدف صادرات مالزی، ترکیه و امارات متحده عربی است.

وی با بیان اینکه تولید استاندارد و کیفی زمینه صادرات تولیدات بومی را فراهم کرده است، اضافه کرد: تمامی محصولات این واحد تولیدی از استانداردهای ایزو جهانی برخوردارند.

وی تاکید کرد: روزانه 400 تن آچار تولید می شود که با دو شیفت کاری می توان هزار تن را نیز روانه بازار کرد.

به گفته زرین قبا در حال حاضر زمینه اشتغال 167 نفر فراهم شده و با توسعه بازار این محصول می توان این تعداد را افزایش داد.

مدیر عامل شرکت آتا ماشین با یادآوری سابقه فعالیت 27 ساله این واحد تولیدی اضافه کرد: تولیدات کیفی موجب شده است، آتا ماشین به عنوان بزرگترین تولید کننده آچار و ابزار آلات صنعتی کشور شناخته شود.

وی خواستار همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط برای توسعه بازار هدف این واحد تولیدی شد و افزود: توانمندی و پتانسیل قابل توجهی برای افزایش تعداد واحدهای صنعتی در استان موجود است که نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی است.