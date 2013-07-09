به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي توکلی صبح سه شنبه در جلسه با مديركل امور مالياتي استان و جمعي از معاونين اين اداره به مناسبت هفته مالیات گفت: قانون ملاك عمل و محترم براي همه است و حتي اگر ناقص هم باشد باز هم، همه ملزم به استفاده و پيروي از آن هستند.

وي اظهار داشت: هر فرد حقيقي يا حقوقي بايد در قبال استفاده از امكانات دولت كه براي او مهيا شده است هزينه پرداخت نمايد که این امر یک اصل کلی است و در تمام دنیا در حال اجراست.

رئيس كل دادگستري استان كرمان بر انجام كار فرهنگي و فرهنگ سازي پرداخت ماليات تاكيد كرد و بيان داشت: اگر مردم خود به اين باور برسند كه پرداخت ماليات يك ضرورت است و براي خود و كشور يك عمل مفيد محسوب شده و همه نیز در پرداخت مالیات یکسان هستند، بدون شك مشكلات اخذ ماليات به حداقل خواهد رسيد.

وي تصريح كرد: بايد همه موديان مالياتي به اين نتيجه برسند كه بصورت صادقانه درآمدهاي خود را اعلام كنند و اداره مالياتي نيز طبق قانون ماليات را مشخص کند.

اين مسئول قضائي اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي راجع به ماليات را خواستار شد و ابراز داشت: مردم اگر در جريان امور قرار بگيرند و بصورت شفاف شرايط حاكم بر جامعه را بدانند در زمينه ارائه درآمدها و پرداخت ماليات همراهي خواهند كرد.

وی تصریح کرد: باید از اهرمهای قانونی نیز برای وصول مالیات بهره گرفت و در حد امکان راههای فرار مالیاتی را به حداقل رساند.

حجت الاسلام توکلی، اختلاف و تفاوت فاحش بین تشخیص اولیه ممیزی و تصمیم نهائی هیئت های حل اختلاف را یکی از نکات منفی ذکر کرد و اظهار داشت: این مسئله باعث ذهنیت مردم می شود و باید تلاش شود نظر اولیه ممیزی با نظرات نهایی هیئت های حل اختلاف به هم نزدیک باشد تا ایجاد شبهه نشود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: قضات معرفی شده برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی قضات نفوذ ناپذیری هستند، که ملاک عمل آنها فقط قانون است.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان در ابتدای این جلسه نیز گفت: باید تفکر پرداخت مالیات در مردم تغییر کند و تا مادامی که این تفکر در مردم حاکم باشد همواره سیستم اخذ مالیات با مشکلات دست به گریبان است.

امرالله عابدی یادآور شد: تمام تلاش مسئولین و کارشناسان امور مالیاتی، رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی است و سعی شده که این امر در حداقل تنش انجام پذیرد.

