به گزارش خبرنگار مهر، رامین افشاری ظهر سه شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بحث درمان و پیشگیری از اعتیاد گفت: دانشگاه علوم پزشکی در بحث پیشگیری از اعتیاد فعالیت های گسترده ای را انجام داده که در این راستا درمان و نگهداری با متادون و داروی بوپرنرفین مدنظر قرار داده است.

وی تصریح کرد: به غیر از تشکل ها و گروه های خصوصی 9 مرکز درمان معتادین توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز اداره می شود و همچنین اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان سالانه هزینه درمان معتادین پرخطر در شیراز درخواست می شود.

افشاری یادآور شد: 180 مرکز درمان سوء مصرف نیز خصوصی و دولتی در این استان فعالند.

مسئول شورای عالی پیشگیری و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود انتقاد از فعالیت آموزش و پرورش در بحث پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان گفت: آمار شیوع اعتیاد در نوجوانان و جوانان از 13 و 14 سالگی تا 25 سالگی است و در این سنین است که باید سرمایه گذاری های پیشگیرانه از بخش اعتیاد را مدنظر قرار دهیم.

افشاری ادامه داد: آموزش و پرورش بحثی را در بحث پیشگیری از دوره دبستان آغاز کرده که البته شروع خوبی است اما باید با هماهنگی کارشناسان علوم پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد.