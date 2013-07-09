رئيس حوزه هنري استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: فیلم سینمایی گذشته آخرین اثر اصغر فرهادی بعد از «جدایی نادر از سیمین» از چهارشنبه 19 تیرماه 92 در سالن شماره دو پردیس سینمایی بهمن سنندج اکران می شود.

امين مرادي عنوان كرد: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است كه اين فيلم در سالن شماره دو پرديس سينما بهمن سنندج به نمايش عمومي گذاشته شود و انتظار مي رود كه مورد استقبال دوست داران سينما قرار گيرد.

فیلم ذشته130 دقیقه است و به صورت زیرنویس فارسی آماده نمايش و اكران عمومي شده است.

گذشته داستان احمد مردی ایرانی است که چهار سال پس از جدایی از همسر فرانسوی‌اش به درخواست او راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاقشان را طی کرده و ثبت کنند و او در مدت اقامت کوتاهش متوجه آشفتگی لوسی دختر همسر سابقش می‌شود. تلاش او برای کمک به لوسی پرده از رازی در گذشته بر می‌دارد.

بره‌نیس بژو، طاهر رحیم و علی مصفا از بازیگران اصلي آخرين ساخته سينمايي اصغر فرهادي هستند.

بژو برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را از شصت و ششمین جشنواره فیلم کن دریافت کرد و جایزه کلیسای جهانی نیز به اصغر فرهادی برای ساخت این فیلم اهدا شد.