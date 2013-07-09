بازسازی بیش از 300 هزار واحد روستایی کپر و زلزله زده در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح سه شنبه در جشن اتمام یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی روستایی در روستایی شیرینک از توابع بردسیر از زحمات و اقدامات دولت در طول هشت سال مسئولیتش تقدیر کرد.

وی با اشاره به سخنان رهبری درباره خدمات دولت گفت: احمدی نژاد از جنس مردم بود و خستگی را خسته کرد و ماندگار خواهد ماند و بعنوان معیار مدیران کارآمد خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: با وجود همه کمبودها و محرومیت ها و مشکلات در بحث عدالت، مهرورزی و پیشرفت های همه جانبه که جزء اهداف و سیاست های دولت بود کارهای زیادی انجام شده است.

وی یکی از اقدامات اساسی دولت را ساخت مسکن مهر و مسکن روستایی اعلام کرد و افزود: در دولت نهم و دهم 331 واحد مسکونی در بحث بازسازی روستایی، کپرزدایی، مسکن مهر و بازسازی مناطق زلزله زده است.

استاندار کرمان افزود: طبق آخرین آمار 790 هزار خانوار در استان وجود دارد که بیش از 60 هزار خانوار بدون مسکن هستند و در هشت سال گذشته 331 هزار واحد مسکونی ساخته شده است.

وی با اشاره به جایگاه مهم خانه در دین مبین اسلام آن را محل تشکیل نهاد مقدس خانواده دانست و اظهار داشت: ساخت مسکن مهر کار بزرگ و ارزشمندی بود که در دولت احمدی نژاد انجام شد.

نجار همچنین با اشاره به زلزله دلخراش بم تصریح کرد: در زلزله بم بخاطر عدم مقاوم سازی واحدهای مسکونی بسیاری از خانواده ها عزیزان خود را از دست دادند در حالی که در زلزله ریگان با همان شدت تلفات چندانی نداشتیم که این امر بخاطر مقاوم سازی است.

