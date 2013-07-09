زمینه گسترش فرهنگ قرآن آموزی در فضای مجازی فراهم شود/ تاکید بر پویایی مفاهیم قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان مؤسسه قرآني شميم وحي رستمكلا بهشهر گفت: مراكز و خانه های قرآنی وسیله ای برای توسعه و تعمیق معارف قرآنی و دینی است.

وی افزود: خدمت به قرآن داراي ارزش گذاري نيست و هيچ ارزش مادی نمی توان برای آن تصور کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: ساخت مركزي براي آموزش قرآن آموزان از باقيات صالحاتي است كه تا ابد ماندگار بوده و همه باید به هر وسیله ای در ترویج قرآن و تربیت قرآن آموزان در جامعه اسلامی تلاش کنیم.



شکریان از مربيان و مدیران مراکز قرآنی خواست تا با استفاده از ظرفیت بالای کلام وحی و به کار گیری شیوه های نوین آموزش و حضور در فضای مجازی ، زمینه گسترش فرهنگ قرآن آموزی را فراهم کنند.

تاکید بر پویایی مفاهیم قرآنی

حجت الاسلام سيد حسن لطيفي از اساتيد حوزه عليمه نيز در اين مراسم گفت: واحد خانواده براي جامعه واحد ارزشمندي است كه بايد در جهت بالندگي و پويايي همه جانبه آن تلاش شود.

وي افزود: ترغيب و تشويق جوانان به سمت قرآن و فعاليت هاي قرآني از جمله وظايف خانواده ها است تا فرزندان در برابر تهاجم فرهنگي مصون شوند.

محمد اسماعيل حيدري، مؤسس اين مركز قرآني نيز اعتبار ساخت اين مركز را 142 ميليون تومان عنوان كرد كه با همت قرآن دوستان بنا شد.

وي گفت: اين موسسه قرآني با مديريت نرگس لطيفي سالانه حدود 500 قرآن آموز در رشته هاي مختلف قرآني شامل روخواني، روان خواني، قرائت، ترتيل، مفاهيم به جامعه تحويل مي دهد.