به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی مراکز خونگیری به این شرح است:

پایگاه وصال، به نشانی خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از تقاطع طالقانی، شماره 99، به شماره تماس: 5-88959093، همه روزه و جمعه، از ساعت 8 صبح تا 00:30 بامداد

پایگاه آزادی، به نشانی میدان آزادی داخل پارک‌المهدی(عج)، جنب ساختمان شهر کتاب، به شماره تماس: 66055009، همه روزه به جز جمعه، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه مترو شهرری، به نشانی ضلع شمالی متروی شهرری، به شماره تماس: 55905515، همه روزه به جز جمعه، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه نارمک، به نشانی بین میدان رسالت و چهارراه سرسبز نبش خیابان 49‌، به شماره تماس: 77191144، همه روزه به جز جمعه، از ساعت 9 صبح تا 15 و 19 تا 24:30.

پایگاه شهدای افسریه، به نشانی بزرگراه بسیج، نرسیده به 20 متری افسریه، نبش کوچه 28 (شهید میراسماعیلی)، به شماره تماس: 33659888، همه روزه به جز جمعه، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه صادقیه، به نشانی فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی میدان، ابتدای بزرگراه آیت‌الله اشرفی اصفهانی، جنب آموزشگاه دخترانه بعثت، به شماره تماس: 44061212، همه روزه به جز جمعه، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه مترو امام خمینی (ره)، به نشانی میدان امام خمینی (ره) ابتدای باب همایون، به شماره تماس: 33991010، همه روزه به جز جمعه، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه تجریش، به نشانی میدان تجریش، ابتدای خیابان دربند، جنب بیمارستان شهدا، به شماره تماس: 22735001، همه روزه به جز جمعه، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه میلاد، به نشانی بزرگراه همت، تقاطع اتوبان شیخ فضل‌الله نوری، بیمارستان میلاد ورودی 3 طبقه همکف جنب آزمایشگاه، به شماره تماس: 82032170، همه روزه به جز، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه شهریار، به نشانی شهرستان شهریار، خیابان انقلاب، روبروی امامزاده اسماعیل (ع)، به شماره تماس: 65263000، همه روزه به جز جمعه، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه شهر قدس، به نشانی شهرستان قدس، خیابان 45 متری انقلاب، بوستان آزادگان نبش خیابان صنعت 2، به شماره تماس: 46833020، روزهای زوج، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه رباط کریم،‌ به نشانی رباط کریم، بلوار مصلی، ضلع جنوب غربی میدان معلم، روبروی مرکز پیش دانشگاهی دارالعلم، به شماره تماس: 56412055، روزهای فرد، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه نازی‌آباد، به نشانی بازار دوم نازی‌آباد، کوچه نیکومرام، طبقه اول پاساژ الزهرا، به شماره تماس: 55081301، روزهای زوج، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه چیذر، به نشانی خیابان حکمت، چیذر، میدان ندا، به شماره تماس: 22674535، روزهای فرد، از ساعت 9 صبح تا 15

پایگاه ورامین، به نشانی حسینیه گلزار شهدای ورامین (خیابان 15 خرداد حسینیه گلزار شهدای سید فتح‌الله) همه روزه به جز جمعه، از ساعت 19 تا 24:30

پایگاه حرم عبدالعظیم (ع)، به نشانی ضلع شرقی حرم، همه روزه و جمعه، از ساعت 19 تا 24:30

پایگاه هیئت رزمندگان: به نشانی خیابان آزادی، بعد از پل زیرگذر مسجد امام حسن مجتبی (ع)، همه روزه و جمعه، از ساعت 19 تا 24:30

پایگاه امامزاده صالح (ع)، به نشانی صحن امامزاده صالح، همه روزه و جمعه، از ساعت 19 تا 00:30 بامداد

پایگاه مصلی امام خمینی (ره)، به نشانی ضلع شرقی شبستان، همه روزه و جمعه، از ساعت 19 تا 00:30 بامداد.