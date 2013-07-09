به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی با اعلام این خبر گفت : اتوبوس دیابت با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی در باغ موزه قصر مستقر می شود.وی افزود: در این طرح خدماتی از قبیل تست قند خون و فشار خون و مشاوره های مختلف پزشکی به شهروندان ارائه می شود.محمود منیعی با بیان اینکه در سال گذشته و همزمان با هفته دیابت اتوبوس دیابت در منطقه 7 مستقر شده بود ، تصریح کرد: شهروندان منطقه از خدمات متنوع این طرح در حوزه سلامت و بهداشت بهره مند شدند.معاون اجتماعی منطقه 7 خاطرنشان کرد: اتوبوس سیار دیابت از هجدهم تیر ماه تا هجدهم مرداد ماه 18در ضلع شمالی باغ موزه قصر مستقر می شود و شهروندان می توانند در این روزها از ساعت 21 تا 22 از خدمات آن استفاده کنند.