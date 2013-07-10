ساکت ترین اتاق دنیا ساخته شد/ تنها صدای قلب خود را بشنوید!

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق ساخت شده توسط این محقق دانمارکی مدلی از یک شهر سورئال آینده نیست بلکه از این امر اطمینان حاصل می کند که ماهواره ها اطلاعات دقیق زیست محیطی را جمع کرده اند.

برای وارد شدن به این اتاق باید از یکی از عجیب ترین درب های دنیا رد شوید.

داخل این اتاق شما حتی می توانید صدای ضربان قلب خود را بشنوید، چرا که این اتاق یک منطقه بدون صدا است که از آن با عنوان ناپژواک یاد می شود. این اتاق به جای آنکه پژواک صدا را از بین ببرد، ریزموجها را جذب می کند و آن را برای تنظیم آنتن هایی که از ریزموجها برای مونیتورکردن تغییرات زیست محیطی استفاده می کند به یک ابزار بی نقص تبدیل خواهد کرد.

سرجی پیوننکو از دانشگاه فنی دانمارک که این اتاق را طراحی کرده از آن برای آزمایش آنتن های اندازه گیری آب، خاک و شوری دریا استفاده کرده است.

اطلاعات درباره هر دو موضوع برای مونیتور و تحلیل الگوهای آب و هوایی و تغییرات جوی بسیار مهم است.

پیوننکو از مخروطهای جذب پژواک که به رنگ آبی ساخته شده به جای مخروطهای سیاه سنتی استفاده می کند تا فضای کار کمتر تیره و تار شود.