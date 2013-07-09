صبای قم به مسابقه فینال فوتسال امیدهای کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای مرحله مقدماتی چهارمین دوره رقابت های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور با شرکت 14 تیم در دو گروه هفت تیمی به انجام رسید و تیم های مدعی برای صعود به نیمه نهایی رقابت سختی با یکدیگر داشتند، صبای قم از گروه اول و شرکت ملی و حفاری ایران از گروه دوم به نیمه نهایی رسیدند.

صبای قم که در دیدارهای اول تا ششم برگزاری دور رفت این مسابقات موفق به کسب سه پیروزی و سه باخت برابر حریفان خود شده بود، در دور برگشت مسابقات پنج پیروزی و یک تساوی به دست آورد تا به همراه شهرداری رشت از گروه نخست به نیمه نهایی رقابت های این فصل فوتسال قهرمانی رده سنی امید باشگاه های کشور صعود کند.

این در حالی است که حریف این تیم در نیمه نهایی یعنی تیم شرکت ملی و حفاری ایران در گروه دوم همراه با تیم فوتسال راه ساری جواز حضور در جمع چهار تیم برتر کشور را کسب کرده است و بدین ترتیب حریف فوتسالیست های صبا در بازی قبل از فینال شد.

بدین ترتیب فوتسالیست های امید صبای قم بعد از کسب نتایج خوب در مرحله گروهی در یکی از حساس ترین دیدارهای خود در این فصل از فوتسال امیدهای کشور، شامگاه دوشنبه هفدهم تیر ماه در مرحله نیمه نهایی ششمین دوره فوتسال امید باشگاه های کشور، برابر تیم دوم گروه دوم یعنی تیم فوتسال شرکت ملی و حفاری ایران صف آرایی کردند.

شاگردان علی شریفی و محسن شنوفی در این دیدار تنها به دنبال کسب پیروزی بودند تا بتوانند به بازی نهایی ششمین دوره مسابقات فوتسال امید باشگاه های کشور صعود کنند و به همین دلیل یکی از بهترین بازی‌های خود را در این دیدار به نمایش گذاشتند.

امیدهای صبای قم در مصاف با تیم ملی و حفاری ایران نیمه نخست را با تساوی بدون گل به پایان رساندند اما در نیمه دوم مسابقه، دو بار دروازه حریف قدر خود را گشودند تا خط و نشان جدی برای حریف خود در دیدار نهایی بکشند و داعيه كسب عنوان قهرماني ششمين دوره ليگ فوتسال باشگاه‌هاي اميد كشور داشته باشند.

بدین ترتیب فوتساليست‌هاي تیم فوتسال امید صبای قم با کسب برتری دو بر صفر برابر تیم فوتسال شرکت ملی و حفاری ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی رده سنی امید باشگاه های کشور به مسابقه پایانی راه یافتند تا شانس خود را برای کسب دومین قهرمانی در این رقابت ها مورد آزمایش قرار بدهند.

