به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا کسرایی در گفت و گو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: باشگاه‌های گسترش فولاد تبریز، فولاد اهواز، مس کرمان، سایپای البرز، پرسپولیس، استقلال خوزستان، فولاد سپاهان اصفهان و ذوب آهن باشگاه‌هایی بودند که جمعا برای کارت"آی.تی.سی" بازیکن در سیستم "تی.ام.اس" اقدام کردند.

وی ادامه داد: با توجه به ماده شش آیین نامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه‌ای فیفا و همچنین آیین نامه نقل و انتقالات بازیکنان سازمان لیگ برتر، هر باشگاه مشروط بر اینکه در لیستشان برای جذب بازیکنان خارجی جای خالی داشته باشند و قرارداد بازیکن مورد نظر، قبل از اتمام آخرین روز نقل و انتقالات بازیکنان خارجی (شنبه شب 15 تیر92) با باشگاه سابقشان به پایان رسیده و یا فسخ شده باشد، می‌تواند به عنوان سهمیه آزاد در خارج از فصل نقل و انتقالات، درخواست آی تی سی کند.

کسرایی در پایان گفت: البته نقل و انتقالات بازیکنان قرضی شامل بند فوق نمی‌شود و فقط بازیکنان قرضی در فصل‌های نقل و انتقال شامل پیش فصل و نیم فصل می توانند از یک باشگاه به باشگاه دیگری نقل مکان کنند.