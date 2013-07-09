کریم مهرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماهی پربرکت است که همگی ما باید تمامی توان خود را برای بهره گیری معنوی از این ماه مبارک به کار گیریم.

وی ادامه داد: این معاونت در خصوص تغییر ساعات دستگاه های استان کرمان به منظور استفاده کارکنان از فضائل و برکات ماه مبارک رمضان ساعات کار ادارات به غیر از دستگاه های ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر بیمارستان ها و بانک ها از ساعت هشت صبح تا یک و 30 دقیقه بعدازظهر تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان ادامه داد: مدیران دستگاه ها باید به گونه ای برنامه ریزی کرده و تدابیری به کار گیرند که کارکنان راس ساعت تعیین شده در محل کار حضور داشته و تا پایان وقت مقرر خدمات مورد نیاز را به مراجعه کنندگان ارائه دهند.

