به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ارکانی گفت: به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و برکات معنوی ماه رمضان و بهره مندی از توفیقات این ماه شریف، بدینوسیله ساعات کار ادارات، مدارس و بانک ها در ماه رمضان در استان تعیین شد.

وی ساعات شروع به کار ادارات را ساعت 8:15 صبح اعلام کرد و افزود: خاتمه ساعت کار نیزساعت 13 (پنج شنبه ها ساعت 12) است.

وی ساعت شروع به کار بانک ها را حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان ها تعیین کرد و افزود: ساعات کار در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای مبارک رمضان شروع می شود.

وی افزود: آن دسته از دستگاه هایی که دارای کشیک کاری هستند (مراکز درمانی، اورژانس، آتش نشانی و...) برابر روال گذشته و ساعت کاری متداول خدمت رسانی خواهند کرد.

مرصعی افزود: با توجه به کاهش ساعات کاری، مدیران دستگاه های اجرایی استان موظفند در ایام ماه رمضان با حضور مستمر و نظارت بر عملکرد کلیه کارکنان خود نسبت به انجام امور مراجعین و ارباب رجوع محترم به نحو مطلوب اقدام کنند و کسری ساعات کاری با رعایت بخشنامه شماره 76481/44726 مورخ7/4/89 معاون اول رییس جمهوری جبران شود.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت فوق برنامه در ماه رمضان قبل و یا بعد از ساعات کار انجام شود افزود: دستگاه های اجرایی به نحوی برنامه ریزی کنند تا حرکت سرویس های عمومی که همکاران را منتقل می کنند پس از اتمام فریضه نماز انجام شود.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزی، ایاب ذهاب کارکنان طوری تنظیم شود که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان راس ساعت معین محل کار خود را ترک کنند.