به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نيا ظهر سه شنبه در جمع مسئولان استان افزود: امسال یک هزار و 184 میلیارد تومان تسهیلات به بانک های عامل استان اختصاص یافته است.

وی همچنین میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک های عامل استان در بخش مشاغل خانگی، کسب و کار خرد سال گذشته را 377 ميليارد و 28 ميليون ریال عنوان کرد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت های استان برای ایجاد اشتغال گفت: این خطه از توانمندی و پتانسیل بالایی برخوردار است که باید با بهره گیری از این استعدادها برای توسعه و تعالی استان گام برداشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در ادامه بر حفظ اشتغال موجود استان تاکید کرد و گفت: سهم اشتغال هریک از دستگاه های اجرایی استان در سال جاري مشخص شده است.

خسرو صادقی ابراز امیداواری کرد: با تلاش و کوشش تمامی دست اندرکاران بتوان به تحقق کامل تعهدات استانی دست یافت.

وی با تصریح اینکه كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد براي دستیابی به توسعه پايدار نقش حياتي ایفا خواهد کرد، افزود: آموزش هاي علمي– كاربردي بدليل ماهيت طرح و تاكيد بر جنبه هاي كاربردي در آموزش از اهميت ويژه و استراتژيك برخوردار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ادامه داد: رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف جوامع بشری است لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فضای تولید در عرصه های مختلف است.