به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی در مراسم تجلیل از فعالان انتظامی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیمه شعبان و همچنین مراسم تودیع و تجلیل از سرهنگ محمدرضا میرحیدری، جانشین فرماندهی انتظامی استان قم که پیش از ظهر سه شنبه با حضور شهردار و فرماندار قم، مدیرکل اطلاعات، رئیس شورای تامین استان قم، سردار مهدوی نژاد، سرهنگ طالبی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان انتظامی استان قم در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد؛ با اشاره به اعتراض برخی در رابطه با نتایج انتخابات شورای شهر قم اظهار کرد: بنده هیچ دلیلی برای باز کردن صندوق‌ها ندیدم و نمی‌شود اگر کسی ادعایی کرد این کار را انجام داد و نیروی انسانی و حجم زحمت‌ها در این باره اضافی بود.

وی از مسئولان خواست تا وظایف خود را به درستی انجام دهند و افراط و تفریط نداشته باشند و در این باره بیان داشت: اگر مسئولان درست قدم بردارند و خارج از وظایف خود کاری را انجام ندهند رسیدن به طراز بالا آسان و راحت می‌شود و برنامه‌ها صدمه‌ای نمی‌بینند.

استاندار قم عنوان کرد: برای استمرار هم افزایی و اضافه کردن ظرفیت‌ها باید دقیق عمل شود تا از آن فرهیختگی و هم افزایی کم نشود و کار ما اقدام در راستای قانون و مدیریت قانون است.

وی ادامه داد: اگر مسئولان بیشتر از وظایف خود قدم بردارند ادامه کار درست نمی‌شود و ما باید امکانات و نیروی انسانی را در نظر بگیریم و بدانیم که برای چه کاری انجام می دهیم.

نیروی انتظامی قم به طراز جمهوری اسلامی نزدیک می‌شود

پیریایی افزود: نیروی انتظامی استان قم به طراز جمهوری اسلامی بسیار نزدیک می‌شود و این به دلیل فرهیختگی نیروی انتظامی و اقدامات آن است و هر اندازه فعالیت در این عرصه در راستای طراز اصیل و وزنه وزین جمهوری اسلامی باشد، در محور مقام معظم رهبری اسلای قرار می‌گیریم.

وی با بیان این که ظرفیت افزایی و هم افزایی در راس برنامه‌ها قرار دارد؛ بیان کرد: در شورای تأمین و اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان قم ظرفیت‌های اجرایی وتعامل بسیار بالا است و باید گفت که مجموعه ظرفیت موجود در استان قم همواره در حال افزایش است و قابل نام بردن نیست.

استاندار قم با بیان این که در استان قم کارهای بسیار بزرگی در حال انجام است به طوری که در هیچ استانی به جز تهران تا این اندازه فعالیت نمی‌شود؛ ادامه داد: اوج هم افزایی در شورای تامین دیده می‌شود که فعالیت‌های آن نشان دهنده و قابل انعکاس نیست اما هنگامی که تصمیمات طی جلسات محرمانه، خیلی محرمانه، سری و بسیار سری گرفته می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد، نمود می‌یابد.

مشارکت 77 درصدی مردم قم مرهون تدابیر رهبری بود

وی با بیان این که حضور پرشور مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و مشارکت 77 درصدی مردم قم ادامه داد: این میزان مشارکت مردم در انتخابات مرهون تدابیر و فکر رهبری و حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری بوده است و همچنین در استان قم اقدامات شورای تامین بسیار سهیم بوده است.

استاندار قم یادآور شد: میزان مشارکت مردم در انتخابات نقش بی بدیل و جلالت و قدر مقام معظم رهبری را نشان داد و در استان قم نیز نیروی انتظامی نقش برجسته‌ای داشته است و هیچ مصداق خدمت نبود که این گونه نقش ایفا کند.

استاندار قم اضافه کرد: همه اقدام های نیروی انتظامی قابل اندازه گیری و کاهش جرایم و حجم مبارزه و کشفیات بسیار قابل تقدیر است.

وی با اشاره به این که ظرفیت افزایی و هم افزایی در قم جاری و ساری است و در حال شکل گیری است؛ ادامه داد: نیروی انتظامی با فعالیت‌های خود طراز را بالا برده و موجب رضایتمندی شده است.