  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

هیچ برنامه‌ای برای جیره بندی آب در اصفهان نداریم/مشکل افت فشار آب به زودی رفع می‌شود

هیچ برنامه‌ای برای جیره بندی آب در اصفهان نداریم/مشکل افت فشار آب به زودی رفع می‌شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی – امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به افت چند روزه فشار آب در برخی از نقاط اصفهان گفت: ما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای جیره بندی آب نداریم.

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث گرمای شدید هوای چند روز اخیر زمینه افت فشار آب در نقاطی از اصفهان را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: ما موضوع صرفه جویی در مصرف آب را در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب دنبال نموده‌ایم تا با مشکلی در تابستان روبرو نشویم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان ادامه داد: بر اساس برنامه ابلاغی ما در خصوص مصرف آب تا کنون حرکت نموده‌ایم تا مشکلات موجود در این مسیر را به حداقل برسانیم.

اسماعیلی گفت: دغدغه اول ما در استان اصفهان تامین آب شرب و پس از آن تامین آب مورد نیاز کشاورزان است تا بتوانیم از طریق تامین آب مورد نیاز کشاورزان حداقل مسائل معیشتی آنها را دنبال کنیم.

وی افزود: گرمای هوای روزهای اخیر سبب شده تا با صرفه جویی های اعمال شده در مصرب آب شرب با مشکل مواجه شویم که این موضوع مرتفع خواهد شد و بر اساس هماهنگی به عمل آمده قرار بر این شد تا اب بیشتری به بخش شرب اختصاص داده شود تا این موضوع مرتفع گردد.

اسماعیلی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص تامین آب شرب و اینکه موضوعاتی مبنی بر اینکه امکان جیره بندی آب شرب در اصفهان وجود دارد یا خیر نیز به مهر گفت: ما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای جیره بندی آب شرب نداریم.

کد مطلب 2093638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها