۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

حسنی حلم:

90 درصد نمازخانه های استان همدان استاندارد است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان گفت: 90 درصد نمازخانه های استان همدان استاندارد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه با حضور رییس ستاد اقامه نماز استان همدان و مشاور فرهنگی رئیس سازمان استاندارد کشور نمازخانه اداره استاندارد همدان افتتاح شد.

حجت الاسلام مرتضی حسنی حلم اذعان داشت: 10 درصد نمازخانه ها نیز باید استانداردسازی شود.

حجت الاسلام مرتضی حسنی حلم اذعان داشت: 10 درصد نمازخانه ها نیز باید استانداردسازی شود.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین موضوع کیفیت برگزاری نماز است، عنوان کرد: باید برای همه تولیدات در کشور استاندارد وجود داشته باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان بیان داشت: برای اخلاق مردم جامعه نیز باید استانداردی معرفی کنیم.

حسنی حلم با تاکید بر لزوم استانداردسازی رفتار انسانها عنوان کرد: باید در ماه رمضان به سوی استانداردسازی اعمال نیز سوق پیدا کرد.

محمدرضا میلانی نژاد، مشاور فرهنگی رئیس سازمان استاندارد کشور نیز با استاندارد خواندن این نمازخانه در پایان عنوان کرد: روشنایی و دسترسی مناسب از ویژگی های این نمازخانه است.

