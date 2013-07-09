علت تکمیل نشدن پروژه ها را در دولت جستجو نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه راه و شهرسازی استان فارس خطاب به رئیس شورای شهر شیراز آمده است: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، و تبریک و تهنیت بابت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، پیرامون جلسه یکشنبه مورخ 16 تیرماه سال جاری، نطق های پیش از دستور این شورا و انعکاس آن در رسانه های محلی و کشوری، ذکر نکاتی چند برای تنویر افکار عمومی ضروری است، هر چند که شما و دیگر اعضاء سومین شورای شهر شیراز خود بر موضوعاتی که ذکر خواهد شد بیشتر واقفید.

اول اینکه در جلسه مذکور که از آخرین جلسات سومین شورای اسلامی شهر شیراز بود و مطالب مطروحه در این نشست با عناوینی چونان " دفاع تمام قد شورای شهر از شهردار شیراز" و... در رسانه ها منتشر شده بود از اقدامات دولت در بخش راهسازی در کلانشهر شیراز انتقاد کرده اید.

شما به خوبی می دانید که راهسازی در شهرها بر عهده شهرداری هاست اما دولت برای روان سازی ترافیک و تسهیل در رفت و آمد در این بخش از سالیان قبل شروع به ساخت سه تقاطع غیر همسطح وحدت، خلیج فارس و عدالت کرد که مقرر بود با همکاری شهرداری این مهم اجرایی شود، به این صورت که تملک و آزاد سازی عرصه های مورد نظر را شهرداری انجام دهد و اداره کل راه و شهرسازی فارس نیز این طرح ها را اجرایی نماید. اما آنچه که تاکنون به عنوان بزرگ ترین معضل این پروژه ها از اتمام و بهره برداری جلوگیری می کند تنها عدم موفقیت شهرداری شیراز در آزادسازی و تملک است، این موضوع در حالی است که شما و همکاران شما با وجود اطلاع دقیق از این موضوع بارها به تشویش اذهان عمومی پرداخته اید و علل تکمیل نشدن این پروژه را در دولت جستجو می کنید در حالی که مشکل از شهرداری است و تا زمانی که تملک ها صورت نپذیرد، بهره برداری غیر ممکن است.

دوم اینکه: شما و همکارانتان می دانید که دولت از هیچ اقدامی برای حل این موضوع دریغ نورزیده و حتی برای آزادسازی که تعهد شهرداری هم می باشد، تا کنون 17 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

سوم اینکه: شما به خوبی می دانید مادامی که پروژه های عمرانی و کارهای اجرایی را وارد بازی های سیاسی می کنیم، تنها بخشی که لطمه می خورد همین پروژه ها هستند و تنها کسانی که لطمه می بینند همین شهر و مردم اش هستند.پس بیایید واقع بین باشیم و بدون بررسی موضوع و از سر هیچ، عملکردی را زیر سئوال نبریم چرا که این موضوع جزء تشویش اذهان عمومی نتیجه ای دیگر در بر ندارد.

چهارم اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان فارس هم اینک مشکلات تقاطع های غیر همسطح در شیراز را حل کرده، پروژه تقاطع غیرهمسطح عدالت را به بهره برداری رسانده و دو تقاطع وحدت و خلیج فارس نیز به زودی به بهره برداری می رسد علیرغم اینکه هنوز مقداری از آزادسازی هر سه تقاطع توسط توسط شهرداری انجام نشده است.

آنچه که در این بین می توانست مهم باشد و مورد توجه قرار گیرد همدلی و تعامل بود که متاسفانه اتفاق نیفتاد هر چند هنوز هم اینجانب اعتقاد قلبی به وجود و افزایش همکاری و همدلی داریم ولی متاسفانه گاهی اوقات افراد به دنبال تبرئه خود هستند در صورتی که اگر اندکی تعامل به خرج می دادیم وشهرداری به تعهداتش درموعد مقررعمل می کرد مدت ها بود که ترافیک برپروژه های مذکور برقرار می شد و الآن هم حقی از کسی ضایع نمی شد و عملکردی زیر سئوال نمی رفت، هر چند که همین عدم آزادسازی بموقع هزینه اجرایی این تقاطع ها را افزایش داده که دولت این موضوع را در راستای تعامل با شهرداری و شورای شهر تقبل کرده است، البته این موارد زیر سئوال بردن فعالیت خوب عمرانی شهرداری شیراز نیست بلکه فقط پاسخ موراد مطروحه می باشد که اذهان مردم روشن به موضوع باشد.