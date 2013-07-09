به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری استاندار کهگیلویه و بویراحمد طی بخشنامه ای خطاب به تمامی ادارت، نهادها، شرکتها و دستگاههای دولتی، ساعت کار در ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.

بر اساس این بخش نامه، ساعت کاری دستگاهها در ماه مبارک رمضان روزهای شنبه تا چهارشنبه ، هشت صبح شروع خواهد شد و در ساعت 13 و 30 دقیقه بعد از ظهر پایان می یابد.

صابری این اقدام را در راستای فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و به منظور بهره مندی از فیوضات این ماه پر خیر و برکت و همچنین همراهی با دولت خدمتگزار در تغییر برنامه کاری برای خدمت رسانی مطلوب و رسیدگی به امور جاری و برنامه ها عنوان کرد.