به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد راهبردی نهضت سوادآموزی افزود: با تعامل دستگاه‎های اجرایی و ستاد راهبردی سوادآموزی در تحقق منویات مقام معظم رهبری نسبت به صفر رساندن میزان بی‌سوادی در کشور موفق خواهیم شد بنابراین قدم‌های موثری در این زمینه برداشته شده است.

وی با اشاره به شاخص‎های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی استان در زمینه سوادآموزی در جشنواره شهید رجایی ادامه داد: پس از ابلاغ دستورالعمل به دستگاه‎های اجرایی فرصتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت تا نظرات خود را درخصوص این بندها ارسال کنند.

وي تاكيد كرد: ريشه كني بي سوادي بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه در استان زنجان محقق شود که این امر با هدف گذاري، برنامه ريزي و تعامل دستگاه هاي اجرايي در استان اين مهم محقق خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری استان زنجان تاکید کرد: همچنین نمایندگان ثابت دستگاه‎ها در امر سوادآموزی مشخص و معرفی شوند چون در این ارزیابی به ازای هر 5 نفر جذب و معرفی افراد بی‎سواد یک امتیاز از 100 امتیاز به دستگاه‎ها تعلق می‌گیرد.

جعفری گفت: به دستگاه هاي اجرايي فرصتي داده شود تا نظرات اصلاحي خود را در خصوص شاخص هاي ارزيابي در امر سوادآموزي ارائه دهند.

مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري استان زنجان با بیان اینکه بايد در در خصوص رفع مشكلات بي سوادي در راستاي تحقق منويات رهبري بيش از گذشته احساس تكليف كرد افزود:با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در ريشه كني بي سوادي در جامعه بايد اين مهم به صفر رسيد.

جعفری افزود: باید هدف اصلی از اقدامات انجام گرفته در راستای انجام وظیفه برای ریشه‌کنی بی‎سوادی قرار گیرد لذا زمانی میزان بی‌سوادی به صفر خواهد رسید که همکاری و تعامل بین دستگاه‎های مختلف صورت گیرد.