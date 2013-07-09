40 پایگاه اوقات فراغت در مساجد دماوند تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کرمانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دشمن سالهاست که تلاش می ‌کند روحیه را از جوانان و نسل آینده ما دریغ کند، اما شایسته است که در مقابل این حرکت خبیث دشمن روحیه معنوی را تقویت کرده و توسعه دهیم.

بهره گیری از فضای معنوی ماه مبارک رمضان

وی بهر‌ه‌ گیری از فضای معنوی ماه مبارک رمضان در ترویج شعائر دینی را یادآور شد و تصریح کرد: با استفاده از روحانیون، استادان قرآنی و دلسوزان تربیتی می ‌توان ضمن غنا بخشیدن به اوقات فراغت نسل آینده آنها را به سمت تحول واقعی حرکت داد.

حجت الاسلام کرمانی ادامه داد: پیشبرد اهداف غنی ‌سازی اوقات فراغت با محوریت کار و مهارت آموزشی در افزایش روحی و جسمی جوانان نقش بسیار مهمی دارد.

وی اظهار داشت: به همین منظور امسال در فصل تابستان، تعداد 40 پایگاه اوقات فراغت توسط ائمه جماعات، در مساجد شهرستان دماوند تشکیل شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند اضافه کرد: این پایگاه ها در آستانه ماه مبارک رمضان، جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با برگزاری برنامه های متنوع دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برپا شده اند.

وی با بیان اینکه این پایگاه ها توسط روحانیون بومی و مستقر و مبلغان اعزام شده از قم اداره می شود، تصریح کرد: با توجه به نقش مهم و محوری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در غنی سازی اوقات فراغت باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی این توان و استعدادها را به خوبی جهت دهی کرد.

باید از ظرفیت عظیم مساجد برای افزایش بصیرت بخشی عمومی استفاده کرد

حجت الاسلام کرمانی افزود: باید از ظرفیت عظیم مساجد و کانونهای آنها برای افزایش بصیرت بخشی عمومی و مقابله با جنگ نرم دشمنان استفاده کرد.

وی اظهار داشت: تبیین ارزشهای اصیل اسلامی و انسانی در جامعه باید محور برنامه های فرهنگی و از جمله اوقات فراغت این پایگاه ها قرار بگیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند درادامه از صدور نخستین مجوز تأسیس خانه قرآن شهری در شهرستان دماوند خبر داد و گفت: نخستین مجوز تأسیس خانه قرآن شهری شهرستان دماوند به مرحمت رحیمی مسئول خانه قرآن حضرت زینب(س) تحویل داده شده است که این خانه قرآنی هم اکنون 30 قرآن آموز را تحت آموزشهای متنوع قرآنی خود دارد.