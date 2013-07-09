حجت الاسلام مرتضی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين موقوفات شامل چهار قطعه زمين به متراژ 300 الی 500 مترمربع به ارزش 800 ميليون ريال است كه توسط شورای روستاهای تاریک دره، کمالوند، تپه علی و محمودوند وقف شده است.

عزیزی گفت: از سال گذشته تاكنون، هشت موقوفه جديد در اين شهرستان به ثبت رسيده كه دو موقوفه در شهر نهاوند و شش موقوفه هم در روستاها بوده است.

وی افزود: در حال حاضر، 75 موقوفه در شهرستان نهاوند وجود دارد كه با نيت خير واقفان هر روز به تعداد موقوفات اين شهرستان اضافه شده و ثمرات وقف بيشتر خود را نشان مي دهد.

حجت الاسلام مرتضی عزیزی عنوان کرد: واقفان موقوفات را با نياتي چون روضه خواني و آموزشي كمك هزينه جهيزيه، مسكن، اشتغال جوانان ومراکز خدماتی و بهداشتی و دیگر نيازهاي ضروري مردم وقف کرده اند.

عزیزی بیان داشت: موقوفات حاج خدارحم يكي از بزرگترين واقفان نهاوند است كه موقوفه هاي وي در بخش هاي آموزشي، درماني، بهداشتي، رفاه عمومي و ساير موارد همچنان موجب رشد و پيشرفت اين شهرستان شده است.

وی با اشاره به وقف اراضی کشاورزی شهرستان اظهار داشت: روستاهای لواشان، کلنگ در و عمر قمر بیشترین موقوفات اراضی در سطح شهرستان نهاوند را داشته اند.

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند در پایان سخنانش گفت: در شهرهای گیان و برزول تا کنون موقوفه ای به ثبت نرسیده اما در شهر فیروزان یک مجتمع فرهنگی به نام حاج وحید به ثبت رسیده است.