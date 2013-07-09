سید مهدی حسینی با بیان اینکه این طرح از امروز و به مدت یکماه در سراسر استان به مرحله اجرا در می آید در گفتگو با مهر اظهار داشت: در طرح نظارت و بازرسی از اماکن عرضه و توزیع فراورده های خام دامی تعداد 90 بازرس و کارشناس شرکت دارند.

وی ادامه داد: به همین منظور تعداد 30 گروه به صورت سیار و ثابت برای بازرسی از مراکز توزیع و عرضه محصولات در سراسر استان ساماندهی شده است.

وی با بیان اینکه رعایت بهداشت و مصرف فراورده های خام دامی با شاخص های سلامت در جامعه ارتباط مستقیم دارد گفت: در این راستا به منظور جلوگیری از انتقال بیماری تب مالت از ابتدای سالجاری تاکنون نسبت به واکسیناسیون تعداد 154 هزار و 63 راس گوسفند و بز عليه این بيماري اقدام شده است.

وی ضمن هشدار به شهروندان توصیه کرد به منظور پیشگیری و ابتلا به بیمار ی های مشترک بین دام و انسان از جمله تب کنگو نسبت به خریداری گوشت از مراکز مجاز و با تایید دامپزشکی اقدام کنند و گوشت تازه را پس از 24 ساعت قرار دادن در یخچال مصرف کنند.

وی ادامه داد: بیماری تب مالت نیز یکی از بیماری های مشترک بین دام و انسان است که بر اثر مصرف شیر و یا پنیر های محلی منتقل می شود.