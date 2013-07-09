به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نامی گفت: در زمینه‌ دستاوردهای فضایی و حضور در مدار‌ جو، کشورها همدیگر را حمایت نمی‌کنند و در واقع کشور ما به صورت مستقل عمل کرده و همواره از دانش اساتید و نخبگان خود در زمینه‌ فضایی بهره برده‌ایم.

وی با بیان اینکه در زمینه فضایی تلاش داریم تمام اولویت‌‌های کشور را هم زمان پیش ببریم گفت: سرمایه‌گذاری در بخش فضا در کشور بسیار حائز اهمیت بوده و در این راستا از نخبگان خود در دانشگاه‌های بزرگ کشور مانند صنعتی شریف و امیرکبیر بهره برده‌ایم.

نامی با بیان اینکه ایران دارای یک پایگاه ثابت فضایی در استان سمنان است، گفت: پایگاه‌های دیگری در حال احداث هستند و در تلاش هستیم در این عرصه شروعی‌ قدرتمند داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که پیشرفت‌های کشورها در زمینه‌های فضایی بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است، گفت: این موضوع آن قدر مهم است که در تقسیم‌بندی کشورها به فراملی، ملی، منطقه‌ای، کروی و فراکروی، وضع ژئو پلتیک آن ها موثر است.