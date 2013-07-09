به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح سه شنبه در دومین روز از هفته گرامیداشت فرهنگ مالیاتی در دیدار با مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در محل دفتر امام جمعه شهر دامغان ضمن گرامیداشت این هفته و تقدیر از خدمات و زحمات پرسنل اداره امور مالیاتی اظهار داشت: باید تلاش شود فرهنگ مالیاتی بیش از گذشته در جامعه دینی و اسلامی نهادینه شود.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات هر چه مطلوبتر به مودیان مالیاتی باید در سرلوحه کار ادارات امور مالیاتی قرار گیرد، تصریح کرد: ما مسئولان جز خدمت رسانی به مردم وظیفه دیگری نداریم و باید تلاش شود خدمات ارائه شده، شایسته و در خور شان مردم باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان یاد آور شد: مدیران نظام خدمت زا فرصتی غنیمت بشمارند و از آن به خوبی بهره ببرند.

ترابی افزود: مردم با حضور خود در تمامی عرصه ها وفاداری خود را به نظام، امام و رهبری در عمل نشان دادند و هر کجا منافع کشور به میان آید از جان و دل مایه گذاشتند و ترفندهای دشمنان را در نطفه خفه کردند.

وی به فرا رسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان اشاره داشت و گفت: یکی از اعمال این ماه خدمت به مردم و گره گشایی در کارهای ایشان است که در کنار عبادات از اجر و پاداش فراوانی برخوردار است.

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان نیز در ابتدای این دیدار با یادآوری اینکه سال گذشته چهار هزار و 120 فقره اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 90 از مودیان مالیاتی در شهرستان دامغان وصول شده است، اظهار داشت: حدود چهار هزار فقره از این اظهار نامه ها به صورت الکترونیکی بوده است که امیدواریم با آغاز دریافت اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 91 این میزان به صورت 100 درصد الکترونیکی باشد.

عباس بی نیاز تصریح کرد: برای ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 91 تعداد شش مکان اعم از اداره پست و دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان دامغان پیش بینی شد که مودیان مالیاتی با مراجعه به این مکان ها می تواند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی زمان ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی را تا پایان تیرماه سالجاری اعلام کرد و گفت: این مهلت تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نخواهد بود.

هفته گرامیداشت فرهنگ مالیاتی از 16 تا 22 تیر است.

