زلزله آسیب های اجتماعی خانمان براندازتر از زلزله طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد باقر قالیباف در همایش "بافت فرسوده فرصت پنهان سرمایه گذاری" که در فرهنگسرای اندیشه با حضور جمعی از سرمایه گذاران بافت های فرسوده برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و ابراز امیدواری از اینکه در این ماه فرصت عبادت و خودسازی را در خود ایجاد کرده و قدر این نعمت بزرگ را بدانیم گفت: واقعیت این است که در مسئولیت هایی که پیش از این داشته ام با مشکلاتی در بافت فرسوده آشنا شدم که وقتی انسان آن را می بیند غصه می خورد و اگر گاهی انسان از برخی مشکلات غصه خورده و دق کند حق دارد.وی افزود: وقفتی به صورت عمیق تر نگاه می کنیم می بینیم که این زلزله آسیب های اجتماعی بسیار خانمان بر اندازتر از زلزله طبیعی است که نگرانش هستیم و اساس خلقت و زندگی انسان در بافت فرسوده مورد تهاجم قرار می گیرد.

قالیباف خاطرنشان کرد: در زلزله طبیعی جان انسان از دست می رود اما کرامت و هویت انسانی از بین نمی رود در صورتیکه در زلزله آسیب های اجتماعی انسان ها زنده هستند اما در واقع یک مرده واقعی به تمام معنا هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که در نیروی انتظامی مسئولیت داشتم روز و شب هایی را در مناطقی مانند 4، 12 و 16 بدون آنکه مرا بشناسند سپری می کردم و واقعا صحنه هایی دیدم که انسان با دیدن آن آرزوی مرگ می کند، افزود: باید بدانیم که همه این مشکلات مربوط به آن افراد نیست و ندانم کاری افرادی امثال ما آنها را به این سرنوشت رسانده است.

شهردار تهران با اشاره به اهمیت موضوع بافت های فرسوده گفت: هر کسی که ذره ای در وجودش انسانیت و جوانمردی باشد به هر طریقی که می تواند و در هر پستی که باشد در این زمینه فعالیت می کند و ما باید دست به دست هم دهیم و بدانیم که در بافت فرسوده با اقداماتی که انجام می دهیم نه تنها امکان مادی به دست می آید بلکه جامعه ای احیا می شود و قطعا اگر به خاطر خدا این کار انجام شود ضمن حفظ منافع دنیوی زندگی خود و خانواده خود را نیز بیمه و سلامت آنها را تضمین کردیم.

وی در ادامه گفت: اگر تلاش کنیم انسانی را نجات دهیم خداوند پاداش آن را می دهد و فرزندان ما را هم حفظ می کند و عزت دنیوی و اجر اخروی خواهد داشت و عقل هم حکم می کند که زمانی که می توان هم حساب پر پول داشت و هم صاحب اجر اخروی شد آن کار را انجام دهیم.

شهردار تهران در ادامه اظهار کرد: متاسفانه نه تنها در بافت فرسوده بلکه در بسیاری از موضوعات نقشه راه درستی نداریم و مبانی ما دچار اشکال است. ما انقلاب کردیم که مردم بر امورات خود مسلط باشند و کارها مردمی صورت گیرد.

وی افزود: در ابتدای انقلاب نگاه این بود که الگوی مناسبی برای پیشرفت جامعه داشته باشیم اما بعد از 34 سال از انقلاب هیچ الگوی مشخصی برای اداره جامعه در بخش های مختلف که بر خواسته از باورهای خودمان باشد نیست و هر چه هم هست تلفیقی است و تنها یک جا بر اساس یک ضرورت و ناچاری به مردم اعتماد کردیم و بستر را برای حضور مردم فراهم آوردیم و آن هم دوران دفاع مقدس بود که دشمن همه جا را گرفته بود و کسی وجود نداشت و ناچار شدیم تا این فرصت فراهم شود و به این ترتیب مردم آمدند و شاهد افتخارات دوران دفاع مقدس بر همه ابعاد بودیم.

قالیبافف با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس افتخاراتی آفریده شد که همه دستاوردهای امروز ریشه در آن دوران دارد، خاطرنشان کرد: امروز اگر در هوا و فضا مدعی بوده و یکی از پنج قدرت بزرگ دنیا در داشتن تکنولوژی در این حوزه هستیم ریشه آن به دوران دفاع مقدس برمی گردد و به آن نسل که مردم حضور داشتند و بعد بنا به ضرورت به سرعت نهاد سازی کردند و متکی بر اندیشه های خود حرکت کردند و این در حالی است که در هیچ کجای دیگری مانند حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی چنین چیزی را ندیدیم.

وی با بیان اینکه بافت فرسوده قبل از آنکه موضوعی فنی باشد یک موضوع اجتماعی است گفت: از این رو باید با تکیه بر مردم و نهاد سازی حرکت می کنیم و با یکپارچگی کامل میان شهرداری ، سرمایه گذاران و همه بخش های مربوطه در عمل شاهد تحول در این زمینه باشیم و این آسیب جدی که حاکی از فرصت سوزی ها و بی توجهی ها طی سالیان قبل و بعد از انقلاب بوده به سرعت اصلاح شود و این زخم کهنه بر پیکر این جامعه بیش از این نماند و خسارات سنگین تری نزند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: مدیریت شهری ، شهر و شهروند مثلثی است که باید مرکزیت آن به درستی ایجاد شود و هر کدام نقش خود را به خوبی ایفا کنند و این موضوع در بافت فرسوده نیز وجود دارد که زمانی که حوزه های کالبدی را دنبال می کنیم قطعا شاهد تاثیرات آن در ایجاد عرضه و سایر مسائل هستیم .به عنوان مثال وقتی ساختمانی می سازیم آینده افراد آنجا را هم ساختیم و افراد تحت تاثیر مسائل کالبدی نیز هستند و تولید منزلت نیازمند تولید مسکن است.

قالیباف اضافه کرد: چنانچه وقتی به دنبال تولید ثروت هستیم نیازمند به حوزه ساخت و ساز هستیم و وقتی می بینیم که شهروندان منطقه یک در تولید ثروت این انگیزه را دارند به خاطر این نوع نگاه است و از این رو تولید ثروت معرفت و منزلت به این شکل باید در حوزه های جنوب شهر و آسیب پذیر نیز اتفاق بی افتد.

قالیباف تصریح کرد: سرمایه گذاران و دفاتر خدمات نوسازی باید توجه کنند که فعالیت در این زمینه نیازمند توجه به روح مردم، پول آنان و نحوه ساخت و سازها که این موضوع بسیار ظریف است و باید با صبر و حوصله آن را پیش برد.

وی در ادامه گفت: اگر از من بپرسند که ساختن بزرگراه امام علی (ع) سخت تر است یا نوسازی دو محله در بافت فرسوده؟ حتما می گویم که احیای بافت فرسوده دو محله سخت تر از ساخت 30 کیلومتر بزرگراه است. حتما همه ابعاد کار را در حوزه بافت فرسوده باید مورد توجه قرار داد و مطمئن باشید که اگر این حرکت راه بیفتد چنان رشد سلولی پر سرعتی دارد که نه تنها در جنوب شهر بلکه به همه کشور تاثیر می گذارد و ابعاد ملی پیدا می کند .

شهردار تهران افزود: این موضوع هم بر بازار پولی و مالی ما هم در اشتغال ما و تربیت فرزندان ما ، رفاه جامعه و در نهایت بر رشد و تعالی انسان ها در کوتاه مدت و دراز مدت اثرات مثبت مادی و معنوی خوهد داشت و از این رو همه ما باید درک درستی از این موضوع پیدا کنیم.

قالیباف با اشاره به اینکه در گذشته نیز فراز و نشیب ها و خطاهایی بوده است گفت: در کشور ما اگر کار نکنیم کسی سئوال نمی کند که چرا کاری نکردید اگر انتقاد نکنیم می گویند خوب است اما وقتی کاری انجام دهیم هزاران نفر انتقاد می کنند و توضیح می خواهند و بافت فرسوده نیز جزء موضوعاتی است که نگاه های مختلف سیاسی ، کاری و بهانه جویی در آن است و خواهش من این است که در متن کار حرکت کنید و به حواشی توجهی نداشته باشید و به وقت خود به عنوان گران ترین کالا اهمیت دهید. امیدوارم همه ما با همکاری یکدیگر هر مانعی را از سر راه برداشته و این چرخه سرعت لازم را پیدا کند .

شهردار تهران در حاشیه این همایش در پاسخ به برخی از مشکلات سرمایه گذاران بافت های فرسوده گفت: 50 سال تهران سلیقه ای اداره شد و قطعا نمی توان در چند سال همه مشکلات را حل کرد هر چند مشکلات هنوز هم وجود دارد که بخش عمده ای از آن به نبود یک مدیریت یکپارچه بر می گردد اما در شهرداری این روند سیستمی شده و اگر خطایی اتفاق بیفتد قابل پیگیری است و مشخص است که چه کسی این خطار را انجام داده است .

وی افزود: من معتقدم که امورات مربوط به شهرداری را در حوزه صدور پروانه و بافت فرسوده می توان 18 روزه انجام داد اما اگر این روند گاهی تا 200 روز نیز طول می کشد از چشم شهرداری نبینید بلکه این به دلیل بروکراسی های اداری است که در سایر سازمان ها و نهادهای دیگر وجود دارد و همه را نباید به حساب شهرداری گذاشت.

قالیباف با بیان اینکه تلاش کردیم تا این روند در شهرداری اصلاح شود گفت: در بسیاری از مواقع با حضور من در حوزه بافت فرسوده مخالف بودند و انتقاد می کردند .من معتقدم که در مسکن مهر نیز اشکالاتی هست و حتی مکان یابی موضوعات فنی و سایر موضوعات اینچنینی در مسکن مهر دچار اشکال است و همین که ساخته می شود خود بافت فرسوده است .

وی تصریح کرد: بافت فرسوده فقط نو و کهنه بودن ساختمان نیست بلکه هر جایی که مسکن ایجاد می شود باید خدمات آن را نیز در نظر گرفت و مردم آنجا زندگی می کنند .

قالیباف تاکید کرد: من نیز تلاش می کنم اموری که مربوط به شهرداری است و تعامل با شورای شهر است را به سرعت حل کنم که نمونه آن نیز معافیت عوارض در بافت های فرسوده بود که با پیگیری شهرداری تهران و شورای شهر این موضوع در مورد کل کشور نیز اجرایی شد.