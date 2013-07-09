به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا اکبرپور گفت: دفتر امور اجتماعي استانداري چهارمحال و بختياري در ارزيابي عملكرد ۱۳۹۱ در بین دفاتر امور اجتماعي استانداري هاي سراسر كشور رتبه نخست را به خود اختصاص داد.



وی با اشاره به برگزاری سالانه ارزيابي عملكرد دفاتر امور اجتماعي استانداري ها از سوي وزارت كشور، تأکید کرد: براساس برنامه هاي طرح تحول اجتماعي و در قالب پايش آن از طريق طرح تحرك اجتماعي، دفتر امور اجتماعي استانداري چهارمحال و بختياري مقام نخست را در بين ۳۱ استان كشور كسب كرد.



اکبرپور افزود: طرح صيانت از حقوق شهروندي، ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، امور فرهنگي و اخلاقي، امنيت اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد، وحدت و همبستگي فرق اديان، مقابله با مواد مخدر، مصرف الكل و دخانيات، نشاط و سلامت اجتماعي، پايگاه داده هاي اجتماعي (اطلس اجتماعي)، موفقيت در جذب اعتبارات فرهنگي، تعامل با دستگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي، تعامل با سازمان هاي مردم نهاد و مشاركت آنان در برنامه هاي حوزه اجتماعي و فرهنگي از شاخص هاي مورد بررسي در اين ارزیابی به شمار می رود.



مديركل دفتر امور اجتماعي استانداري چهارمحال و بختياري تصریح کرد: اين شاخصها نشان دهنده این بوده كه استان از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي جايگاه مطلوبي در كشور داشته و اين نتيجه همكاري، تعامل و هماهنگي دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي استان است.



وي گفت: استانهاي سمنان، گيلان، مركزي و قزوين بعد از چهارمحال و بختياري رتبه هاي برتر در ارزيابي عملكرد ۱۳۹۱ دفتر امور اجتماعي استانداري ها را كسب كردند.

تصویب سه طرح توسعه كشاورزي در بروجن

فرماندار بروجن از تصویب سه طرح توسعه كشاورزي در این شهرستان خبرداد.



فتاح کرمی گفت: تسهيلات مورد نياز اين طرح ها ۲۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال است.



وی تأکید کرد: طرح های یاد شده شامل بسته بندي عسل با يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال، احداث گلخانه با ۱۴ ميليارد ريال و تأمين برق زمینهای آبياري باراني براي ۱۷ متقاضي با پنج ميليارد ريال اعتبار هستند.



کرمی افزود: رونق اقتصادي و ارتقای سطح درآمدهاي خانوارها در راستاي ايجاد اشتغال پايدار مستلزم توسعه كشاورزي است.

تکمیل عملیات اجرایی كارخانه تمام اتوماتيك توليد نان صنعتي سفيد دشت

معاون برنامه ريزي استاندار چهارمحال و بختياري از تکمیل عملیات اجرایی كارخانه تمام اتوماتيك توليد نان صنعتي سفيد دشت خبرداد.



حمید رضا فروزنده گفت: این کارخانه به سيستم تمام الكترونيك نان مجهز بوده و با بهره برداری از آن روزانه ۴۰ تن نان صنعتي توليد مي شود.



وی تأکید کرد: با بهره برداري از کارخانه یاد شده ۱۲۰ تن به صورت مستقيم و ۳۰۰ تن به طور غيرمستقيم مشغول به کار می شوند.



فروزنده کارخانه نان صنعتی سفید دشت را يكي از طرح هاي مهر ماندگار در چهارمحال و بختياري دانست و افزود: براي ساخت اين كارخانه افزون بر ۷۵ ميليارد ريال از سوي بخش خصوصي و ۱۴ ميليون فرانك ارز از محل صندوق ذخيره ارزي به صورت تسهيلات سرمايه گذاري شده است.



وی به نصب دستگاه ها و ماشين آلات کارخانه یاد شده اشاره و تصريح كرد: با رفع مشكلات تأمين گاز، كارخانه یاد شده پس از ماه مبارک رمضان بهره برداري مي شود.