مشکلات اقتصادی دامن نشر را هم گرفت/ ناشران به دولت جدید امید بسته اند

مهرداد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نشر و کتاب گفت: قوانین طبیعت را اگر دستکاری نکنند، لازم نیست انسان ها به اندازه سر سوزنی نگران امورات زندگی و آینده خود باشند.

وی افزود: آفرینش چنان دقیق و بدون خدشه است که گیاهان و درختان بدون این که اراده ای از خود داشته باشند، سیر تکاملی خود را طی کرده و چرخه زندگی خود را تکرار می کنند.

مرادی ادامه داد: یکی از این قوانین سینوسی بودن سیر زندگی است، به زبان ساده تر، هر فرازی نشیبی دارد و بالعکس.

وی تصریح کرد: به فراز و نشیب هایی که در عرصه فرهنگ طی 34 سال گذشته نگاهی بیفکنید. در هر دوره هشت ساله از دوران ریاست جمهوری عرصه فرهنگ دستخوش تحولات شگرفی شده است.

مرادی گفت: در هشت سال اخیر عرصه های مختلف اجتماعی بالاخص عرصه فرهنگ و در بعد پایین تر چاپ و نشر کتاب برخی نابسامانی هایی را تحمل کرد.

وی ادامه داد: با شناخت کلی که از اندیشه ها و نگرش های ریاست محترم جمهوری منتخب داریم، به انتظار می نشینیم تادر این فراز حاصل شده، مشکلات عدیده ای که طی این چند سال با آنها مواجه بوده ایم و ذیلاً به آنها اشاره می شود، رفع شودد.

مرادی گفت: در 8 سال گذشته حمایت هایی که سابقاً از ناشران می شد، به طور کلی قطع شد و ناشران و دست اندرکاران چاپ و نشر کتاب، کاغذ و مواد مصرفی را بدون هیچ حمایتی از طرف دولت، تهیه نموده و بالطبع متحمل هزینه های بیشتری نسبت به قبل شدند.

وی ادامه داد: البته این امر علاوه بر نرخ روزافزون افزایش هزینه هایی بود که در اثر شرایط اقتصادی کشور ایجاد شد و این امر نارضایتی بسیاری در پی داشت.

زمان طولانی ممیزی کتاب در شرایط کنونی ضرر ناشر را به دنبال دارد

مدیر مسئول موسسه چاپ و نشر کتاب "سرانه" گفت: از سوی دیگر زمان طولانی ممیزی کتاب از سوی وزارت ارشاد و ارائه مجوز یکی دیگر از مشکلات ناشران بویژه ناشران شهرستانها است.

وی افزود: به طور متوسط برای اخذ مجوز کتاب از وزارت ارشاد چهار ماه زمان نیاز بوده و این مدت زمان طولانی، علاوه بر یاسی که در صاحب اثر و ناشر ایجاد می کند، مشکلاتی را نیز برای قراردادهایی که ناشر با صاحب اثر منعقد می کند، ایجاد می نماید. چرا که بر کسی پوشیده نیست که در سال های اخیر نرخ تورم در چهار ماه چقدر بوده است! ما به التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغی که ناشر باید هزینه کند، سهم ضرر ناشر است.

مرادی گفت: همینطور سانسورهایی که صورت می گیرد، علاوه بر تطویل زمان چاپ کتاب سبب از بین رفتن انگیزه در صاحبان اثر و ناشران می شود و این مشکل در بلند مدت باعث کنار کشیدن بسیاری از نویسندگان و بی میلی آنها به فعالیت خواهد شد که علاوه بر این، خوانندگان هم رغبتی به خواندن چنین کتاب هایی نشان نمی دهند.

25 درصد از کل کتابهای ارسال شده به وزارت ارشاد مجوز دریافت نکرده اند

وی افزود: اضافه بر سانسور، آمار ما نشان می دهد که دست کم 25 درصد از کل کتاب های ارسال شده به وزرات ارشاد موفق به دریافت مجوز نشده اند.

مدیر مسئول موسسه چاپ و نشر کتاب "سرانه" ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، کتاب توجیه اقتصادی ندارد، هر کالایی برای فروش به بازاریابی و تبلیغات نیاز دارد و متاسفانه هزینه تبلیغات در رسانه های عمومی آنقدر بالاست که امکان این وجود ندارد که ناشر برای کتاب خود تبلیغ کند و اگر توجه کرده باشید در رادیو و تلویزیون ها به ندرت در مورد کتاب تبلیغ می شود.

وی افزود: شایان ذکر است در حال حاضر در کشور ما اکثر دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، خود دارای مرکز چاپ و نشر هستند و از امکانات دولتی بهره گرفته و بخش خصوصی فقط باید به چاپ و نشر کتاب های شخصی و با هزینه خود اکتفا نمایند.

وی ادامه داد: به همین ترتیب مشکلات دیگری از جمله عدم وجود اتحادیه ناشران، عدم وجود مراکز پخش تخصصی کتاب در بیشتر مراکز استان ها سبب کسادی و بی رونقی کتاب در کشور شده است.

مرادی در پایان گفت: اما اکنون بعد از نشیبی طولانی امیدواریم دولت تدبیر و امید به مقوله نشر و کتاب نیز توجه کند و ناشران امیدوارند با حضور ریاست محترم منتخب مدیران شایسته و آگاه به امور با نگاهی باز در راس امور قرار گرفته و با علم به اهمیت کتاب و کتابخوانی هرچه بیشتر و زودتر این مشکلات از سر راه خادمان نشر برداشته شود.

