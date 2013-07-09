عدم استفاده مناسب از ظرفیت های کشاورزی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر،سعید عباسی ظهر سه شنبه در جلسه توسعه صادرات استان افزود: استان زنجان ظرفيتهاي بسيار بالايي در حوزه كشت، توليد، عرضه و صادرات محصولات كشاورزي به كشورهاي هدف دارد كه سرمايه گذار ي در اين بخش نتايح مفيد و تاثير گذاري به همراه دارد.

عباسی در ادامه با اشاره به برخی محصولات کشاورزی استان زنجان، اهمیت صادرات محصولات کشاورزی را بسیار مهم دانست و ادامه داد در زمینه تجارت خارجی نیز باید اقداماتی انجام گیرد.



وی گفت: در زمینه محصولات کشاورزی تازه‌خوری و یا محصولات استان زنجان که از استان‌های دیگر به اسم آن استان‌ها صادر می‌شود نیز اقداماتی موثر در این زمینه انجام داد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات پنجره واحد تجاری استان زنجان، گفت: برای پیگیری واردات و صادرات الکترونیکی اقدامات مطلوب در استان انجام گرفته است.

عباسی میز تخصصی برای همه فعالیت‌های اقتصادی فعال شود، چرا که در سه ماهه نخست امسال شاهد صادرات مطلوب در استان شامل صادرات 307 هزار و 951 تن با ارزش ۹۰ میلیون دلار بودیم.



وی با یادآوری اینکه واردات استان 12 هزار و 752 تن با ارزش ۵۲ میلیون دلار بوده است افزود: هدف‌گذاری استان در این زمینه ۲۵۰ میلیون دلار است که تاکنون از این میزان ۳۶ درصد محقق شده است.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان همچنین بخش صنعت با ۲۹. ۵۵ درصد، معدن با ۴۵ .۴۰ درصد، کشاورزی ۱۱. ۳ درصد و صادرات فرش ۱۵. ۱ درصد، میزان صادرات استان را به خود اختصاص داده‌اند.



