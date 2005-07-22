فيگارو : احمدي نژاد معتقد است ايران نيازي به آمريكا ندارد ؛ گشايش يكطرفه پرونده از جانب تهران منتفي است

به گزارش خبرگزاري مهر از پاريس روزنامه فرانسوي فيگارو با طرح چنين سوالتي در شماره اخير خود نوشت: اگر برخي مفسران زنگ خطر را بصدا در آورده اند و از تحولات سيات خارجي ايران اظهار نگراني مي كنند اكثريتي هم روي تداوم اين سياست نظر مي دهند و معتقدند كه هيچ تغييري بوجود نمي آيد.

اينها استدلالات خود را روي واقعيت انكارناپذيري قرار داده اند كه در جمهوري اسلامي، رئيس جمهور داراي قدرت محدودي است و شخص آيت الله خامنه اي است كه معمار اصلي سياست خارجي ايران مي باشد و لذا سياستهاي او تغيير نمي كند. شايد هم در عين حال، در لحن كلام دولت ايران تغييراتي بوجود خواهد آمد و كمي بيشتر از جنبش هاي اسلامي مانند حزب ا... لبنان يا جهاد اسلامي فلسطين حمايت شود. ضمن اينكه به نظر مي رسد در عراق و افغانستان، كشورهايي كه امريكايي ها حضور دارند، احتياط ها و ملاحظات به احتمال زياد كمافي السابق ادامه خواهند داشت.

فيگارو افزود: در خصوص مسئله هسته اي، ايران، بدون اينكه امتيازي در ارتباط با نيت بيان شده خود در از سرگيري غني سازي اورانيوم تفويض نمايد، به مذاكرات با اروپا ادامه مي دهد، اين سياست متعادل كردن درعين حال براي هر دو طرف و حتي امريكايي ها متقاعد كننده است. در حقيقت و حداقل براي حال حاضر، هيچكس نمي خواهد يك بحران جديد بين المللي ايجاد گردد كه علاوه بر ديگر بحران ها بتواند پيامدهاي ويرانگرانه اي روي قيمت نفت داشته باشد.

در خصوص روابط با واشنگتن، احمدي نژاد با اظهار اينكه « ايران نيازي به ايالات متحده امريكا ندارد» يكبار ديگر اشتياق كم تهران در گشايش يكطرفه اين پرونده را مورد تائيد قرار داد. جنگ سرد ايران و امريكا همچنان ادامه خواهد يافت.