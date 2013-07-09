به گزارش خبرنگار مهر، عباس بی نیاز پیش از ظهر سه شنبه و در دومین روز از هفته گرامیداشت فرهنگ مالیاتی در جمع مسئولان مجمع امور صنفی و اتحادیه های صنفی شهرستان دامغان اظهار داشت: دارا بودن کد اقتصادی جدید برای ثبت نام اظهار نامه الکترونیکی عملکرد سال 91 از سوی مودیان ضروری است.

وی یاد آور شد: داشتن کد اقتصادی جدید برای تمامی مودیان مالیاتی اعم از افراد حقیقی و حقوقی مندرج در قانون مهم و ضروری است و بدون داشتن کد اقتصادی جدید مودیان نمی توانند برای اظهار نامه خود ثبت نام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به مودیان مالیاتی تمهیدات لازم اندیشیده شده است و هیچگونه نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: برای دریافت اظهار نامه های مالیاتی در استان کارگاه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و مسئولان دفاتر پیشخوان دولتی برگزار و آموزش های لازم نیز به آنان ارائه شده است.

بی نیاز همچنین ضمن بیان اینکه طی سال گذشته چهار هزار و 120 فقره اظهار نامه مالیاتی در شهرستان دامغان اخذ شد اضافه کرد: برای ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در شهرستان دامغان شش مرکز برای ثبت نام اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی در سطح این شهرستان اعم از اداره پست، دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان دولتی پیش بینی و در نظر گرفته شد.

وی یاد آور شد: امیدواریم تا پایان تیر ماه جاری که آخرین مهلت قانونی اخذ اظهار نامه های مالیاتی است تمامی مودیان مالیاتی در این فراخوان شرکت و از معافیت های در نظر گرفته شده بهره مند شوند که این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.

شهرستان دامغان دارای یک مجمع امور صنفی مشترک و 15 اتحادیه است که سه هزار و 600 واحد صنفی در بخش های تولیدی، خدماتی و توزیعی این شهرستان فعالیت دارند.

هفته گرامیداشت فرهنگ مالیاتی از 16 تا 22 تیر ماه است.