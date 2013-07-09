به گزارش خبرنگار مهر، محسن بوربور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جوانان و نوجوانان زیادی در مدارس شهرستان پیشوا وجود دارند که دارای استعدادهای ورزشی مختلفی هستند، اما متأسفانه کمتر به این افراد پرداخته شده است.

وی عنوان داشت: باید به جوانان و نوجوانانی که استعدادهای ورزشی دارند، فرصتی داد تا توانایی خود را به نمایش بگذارند.

مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان پیشوا ادامه داد: اگر به نوجوانان و جوانان این فرصت داده شود که در مسابقاتی در سطح شهرستان شرکت کنند، مسیر پیشرفت برای آنها باز خواهد شد.

وی تصریح کرد: به همین منظور اداره ورزش و جوانان پیشوا نخستین دوره مسابقات بدمینتون با همكاری اداره آموزش و پرورش در سالن رازی پیشوا برگزار شد .

بوربور اضافه کرد: این مسابقات به همت مصطفی شریعت زاده رئیس هیئت بدمینتون شهرستان پیشوا به منظور گرامیداشت شهدای هفتم تیر و کشف استعدادهای ورزشی در سطح شهرستان تدوین و برگزار شد.

وی بیان کرد: مسابقات بدمینتون پیشوا در چهار رده سنی با حضور 48 بازیكن به صورت دور حذفی برگزار شد كه در پایان به نفرات برتر حكم قهرمانی و جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان پیشوا افزود: در پایان این مسابقات هادی جورابلو، حسن شاه مرادی و محمد امین زواره در رده سنی جوانان، محمد باقری كیا، سید محمد امین ابوالقاسمی، محمدعلی كارخانه یوسفی رده سنی نوجوانان و ابوالفضل كریمی، علیرضا ارمغان و محمد منوچهری در گروه دو نوجوانان به ترتیب عناوین اول تا سوم را كسب كردند.

وی در پایان گفت: جوانان پیشوایی افتخارات زیادی برای شهرستان کسب کرده اند و استعداهای فراوانی دارند اما نیازمند توجه و حمایت همه جانبه مردم و مسئولان هستند تا بتوانند استعدادها و قابلیتهای فراوان خود را نشان دهند.