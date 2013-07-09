۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۱

جمیلی:

برگزاری همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه صادرات محصول کشمش در زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگاني استان زنجان از برگزاري همايش ملي بررسي راهكارهاي توسعه صادرات محصول استراتژيك كشمش در اين استان خبر داد و گفت: اين همايش به طور مشترك با همكاري استانهاي مشهد، قزوين و زنجان شهريور ماه در زنجان برگزار مي شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين جميلی ظهر سه شنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان افزود: طی يكسال گذشته صادرات كشمش در زنجان روند صعودی داشته است و فراخوان اين همايش نيز به تمامی استان های كشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: برای افزايش توسعه صادرات با كشورهای مختلف كميته های ويژه تشكيل و سياست هاي ويژه ای نیز در دستور کار است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: اقدامات انجام گرفته فضای مجازی اتاق بازرگانی چشم انداز مناسبی را در امر ارائه خدمات مورد نياز به جامعه هدف بيش از گذشته فراهم كرده است.

جمیلی، به مشکلات تجار و بازرگانان در خصوص تهیه ارز مبادلاتی اشاره کرد و گفت: در همین راستا اتاق مبادله ارز برای اولین‌بار در استان زنجان دایر می‌شود.

وی افزود: امسال همایش ملی کشمش با حضور استان‌های قزوین و مشهد در زنجان برگزار می‌شود و این در حالی است که تولید کشمش استان زنجان رو به فزونی بوده و اتاق بازرگانی زنجان در تحولات اقتصادی استان نقش بسیار مهم و اساسی است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان ادامه داد: فعالیت‌های اتاق زنجان با اهداف اقتصادی در زمینه رشد و توسعه محصولات تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی بوده و تشکیل میز تخصصی کشورهای هدف در این زمینه، دارای اهمیت اساسی است.

جمیلی با اشاره به جایگزینی بازارسازی به جای بازاریابی در استان افزود: خوشبختانه زیرساخت‌های لازم جهت این اقدامات در اتاق زنجان مهیا است.

