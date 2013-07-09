به گزارش خبرنگارمهر، این رزمایش با حضور 14 اکیپ از یگان حفاظت محیط زیست استان صبح سه شنبه با هدف انجام گشت و کنترل و پایش دقیق منطقه حفاظت شده جنگلی به منظور افزایش ضریب حفاظتی و بررسی نقاط ضعف و قوت در نحوه حفاظت این منطقه برگزار شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بخیاری در این رزمایش اظهار داشت: آشنایی سایر محیط بانان استان با این منطقه جهت برگزاری برنامه های حفاظتی و اطفاء حریق از اهداف جنبی برگزاری رزمایش بود.

سعید یوسف پور تصریح کرد: این رزمایش در هفت گروه پیاده روی و هفت اکیپ خودرویی تمام سطح منطقه هلن را پایش کردند.

وی اذعان داشت: برطبق گزارشات فرماندهی یگان و برسی های صورت گرفته و مقایسه آن ها با آمارهای موجود افزایش چشمگیر در ضریب حفاظتی این منطقه مشاهده می شود.

یوسف پور بیان داشت: برگزاری رزمایش مشابه در سایر مناطق استان در دستور کار یگان حفاظت این منطقه قرار دارد.

وی عنوان کرد: آموزش و به روز شدن اطلاعات علمی محیط بانان و هماهنگ شدن آنان در اجرای برنامه های حفاظتی، انتقال تجربیات و حفظ توان اجرایی و حفاظتی نیرو های یگان از اهداف جانبی برگزاری این رزمایش بوده است.