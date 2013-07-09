به گزارش خبرنگار مهر عباس نظری در سمینار "آشنایی با حمل و نقل ریلی و مقررات حاکم بر آن" که در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، بیان داشت: توسعه اين صنعت در ايران با توجه به واقع شدن كشور در كريدورهاي جهاني فنلاند، روسيه و آذربايجان به مقصد كشورهاي جنوب خليج فارس، حوزه اقيانوس هند و آسياي جنوب شرقي به راحتی امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به محور ریلی قزوین – رشت – آستارا تاکید کرد: این محور با هزینه 900 میلیارد تومان علاوه بر اشتغال 1800 نفر کارمند سالیانه درآمد 330 میلیارد تومان را برای کشور به همراه دارد.

مدیر کل سرمایه‌گذاری امور بین‌الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد رویکرد و اهداف کلان بخش حمل و نقل ریلی تصریح کرد: توسعه شبکه ریلی برای دسترسی حداکثری بار و مسافر و همچنین افزایش بهره‌وری و رسیدن به سهم بهینه بار و مسافر در بازارهای داخلی و بین‌الملل از جمله این اهداف است.

وی افزود: امروزه هدف از احداث ریل بالا بردن ظرفيت ترانزيتي كشور است.

نظری ادامه داد: بر اساس چشم‌انداز سند ملي ناوگان ريلي کشور تا سال ۱۴۰۴ بايد تا دو و نيم برابر افزايش يافته و تعداد لوکوموتیو به یک هزار و ۱۰۰ دستگاه، واگن باري به ۵۵ هزار عدد و واگن مسافري نیز به چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه افزايش يابد.

وی در مورد حمایت‌های خصوصی سازی راه‌آهن ایران گفت: تعمیرات و نگاهداری شبکه و قطارهای مسافربری به پیمانکاران واجد شرایط، بازسازی و بهره‌وری تعدادی از واگن‌ها به بخش خصوصی و فروش بخشی از ناوگان ریلی به این بخش از جمله حمایت‌های در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری امور بین‌الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: سرمايه گذاري در اين صنعت به صورت برون سپاري، اجاره به شرط تمليك، سرمايه گذاري مشترك، اجاره زماني و سرمايه گذاري جديد بخش خصوصي امكان‌پذير است.