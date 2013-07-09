به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید درهمایش بافت فرسوده فرصت پنهان سرمایه گذاری که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد با بیان این مطلب گفت : فرسودگی بافت هیا شهری و شهرسازی موضوعی تک بعدی نیست چراکه شهر موجودی زنده است و آنچه موجب فرسودگی بافت می شود تاثیر مستقیمی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی می گذارد .

وی با اشاره به تدبیر شهرداری در تبدیل شهرداری از سازمانی صرفا خدماتی به نهادی اجتماعی افزود : تاثیرات منفی اجتماعی در بافت فرسوده از موضوعاتی است که مداخله مناسب در آن می تواند موجب بهبود اجتماعی و خانوادگی در محله ها و تار و پود اجتماعی شود .

جاوید خاطر نشان کرد : به بافت فرسوده و ناپایدار باید به عنوان پروژه های محرک توسعه نگاه کنیم که تاثیر آن در سایر حوزه ها نیز وجود دارد و ساکنان بافت های مجاور نیز تشویق به بهسازی می شوند و مجموعه شهر به تدریج مورد تاثیر قرار می گیرد .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که در سال 91 بعد از یک دهه تلاش طرح با حمایت شهردار تهران و تلاش دسته جمعی ابلاغ شد و در سال اول اجرا توفیق نسبی داشت ، گفت : در این طرح بافت های فرسوده و ناپایدار مورد توجه بوده است و طرح تفصیلی جدید ، پویا ، انعطاف پذیر و راهبردی و ساختاری است وما نیز از متخصصان دربافت های فرسوده استقبال می کنیم .

وی با اشاره به این که حرکت دفاتر خدمات نوسازی مطلوب بوده است که باید نقاط قوت آن را نیز تقویت کنیم ، گفت : سازمان نوسازی در این مدت با روحیه ای جهادی توانست آرامش نسبی را در این حوزه ایجاد کند و شهرداری نیز حمایت و اهتمام ویژه ای به بافت های فرسوده و سرمایه گذاری در این زمینه داشته است .

همچنین در این همایش ، مهندس جعفری ، رئیس سازمان نوسازی نیز با اشاره به سیاست های کلی این سازمان گفت : نهادینه سازی مشارکت اقتصادی – اجتماعی ، بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت ، بهره گیری از ظرفیت های علمی از جمله این سیاست ها بوده است .

وی افزود : امروز شاهد تحول خوبی در بافت های فرسوده بودیم ، هرچند این حوزه نیازمند توانمند سازی ساکنان بافت های فرسوده نیز هست و باید تسهیلات دولتی در این زمینه وجود داشته باشد .

جعفری خاطر نشان کرد : از سال 91 تا امروز 42 هزار و 550 واحد مسکونی پروانه صادر شده و سهم تجمیع از سه درصد در سال 87 به 51 درصد در سال 92 رسیده است .

مدیر عامل سازمان نوسازی خاطر نشان کرد : گنجاندن اقدامات عمرانی و توسعه محلات در رنامه و بودجه سالانه مناطق شهرداری از اقدامات مهم انجام شده بوده است .

وی با اشاره به ضرورت حرکت بر مبنای علمی اظهار کرد : در این راستا 13 تفاهم نامه با دانشگاه های مختلف منعقد شده و باید به سمت ارائه الگوی معماری اسلامی –ایرانی باشیم .

وی ابراز امیدواری کرد تا ظرفیت مشارکت اجتماعی مردم با حمایت ها و هدایت سرمایه های خرد وجود داشته باشیم .





