مکان یابی مسکن مهر در گناباد اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجایی ظهر سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران كه در دفتر نماينده برگزار شد اظهارکرد: در برخی ساختمانها یک پیلوت اضافه شده که باعث بالا رفتن هزینه و کند شدن روند پروژه شده است و باید بودجه آن تامین شود.

رجایی افزود: مسکن مهر در کل کشور مشکلاتی دارد که اصلی ترین آن طولانی شدن پروژه و بالا رفتن سود بانکی تسهیلات است ضمن آنکه با گران شدن مصالح ساختمانی بودجه قبلی کافی نیست که دو راهکار برای این مسئله در نظر گرفته شده که افزایش زمان مشارکت سود بانکی و افزایش تسهیلات به 20 میلیون تومان استاظهار داشت: فرودگاه در شهرستان یکی از مسائل زیربنایی برای توسعه شهرستان است و بودجه خوبی نیز برای ادامه پروژه اخذ شده است.

حجت الاسلام رجایی در مورد راه آهن تصریح کرد: جلسه ای در وزارت راه و شهرسازی گرفته شد، مسیر مشخص شده و برای عملیات اجرایی تلاش های زیادی شده که در بودجه 92 باشد اما به خاطر دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر اینکه ردیف بودجه جدیدی ایجاد نشود فعلن بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشده است و از آنجا که مشکل قانونی برای راه آهن نیست به محض تامین اعتبار عملیات اجرای آن آغاز خواهد شد.

وی در مورد کارخانه سیمان سفید گناباد اظهار داشت: در مورد کارخانه سیمان پیمانکار فعلی اعلام کرده که نمی تواند ادامه دهد و ما به دنبال پیدا کردن جایگزین هستیم و صحبت های مقدماتی با یک گروه دیگر انجام شده که امیدواریم با آنها به نتیجه برسیم.

نماینده مردم گناباد در مورد ردیف بودجه مرکز آموزش عالی گفت: مرکز آموزش عال گناباد سه سال است که دانشجو می گیرد و تا به حال هیچ ردیف بودجه دولتی نداشته در سال گذشته با پیگیری هایی که انجام شد قول گرفتم که ردیف بودجه ای برای این مرکز بگیرم اما در صحن علنی ردیفی تصویب نشد و باوجود تصویب 20 میلیارد تومان که برای مراکز این چنینی در کشور تصویب شد تنها50 میلیون تومان به گناباد اختصاص یافت.

وی افزود: امسال از طریق کمسیون تلفیق وارد شدیم که در نهایت تصویب شد هرسال بودجه دولتی برای آموزش عالی گناباد اختصاص یابد که در این راستا امسال دو میلیارد تومان برای هزینه های جاری گرفته شده و 500 میلیون تومان نیز برای ساختمان در نظر گرفته شده است و ما به دنبال این هستیم که این مرکز در آینده به دانشگاه گناباد تندیل شود و برای این منظور حسنی رئیس سازمان گسترش مراکز آموزش عالی قرار است به زودی به گناباد سفر کند .

رجایی در ادامه گفت: در مورد آبخیزداری سیاه کوه، سال گذشته در لایحه دولت فقط خراسان جنوبی ذکر شده بود و خراسان رضوی حذف شده بود که امسال با پیگیری که کردیم مدارک ارائه شده خراسان رضوی هم در کنار خراسان جنوبی اضافه شده است.

وی در مورد کاشی و سرامیک آپامه سرام که قبلا قرار بود پروژه کاشی و سرامیک گناباد را پیگیری کند گفت: نزدیک به سه سال است این گروه کار را به عهده گرفتند اما به طور جدی پیگیری نکردند و از آنجا که کارخانه کاشی و سرامیک گناباد از مصوبات سفر استانی دولت است تعلل در آن باعث می شد پروژه از دست برود که مجبور به واگذاری آن به گروه کاشی هستی شدیم هرچند اگر اپامه سرام هم بخواهد می توانیم به بانک دیگری ایشان را معرفی کنیم.

رجایی در مورد بیلند و روشناوند و تبدیل آن به شهر افزود: این دو روستا از نظر جمعیتی شرایط شهر شدن را دارند اما باید راه های قانونی طی شود که در این مورد یکی از مشکلات بیلند این است که در محدوده حریم شهر گناباد قرار دارد و در اولین کار باید از محدوده ی شهرداری گناباد خارج شود.

وی تصریح کرد: شهردار، فرماندار و بنده کاملن موافق هستیم و پیگیری عملی موضوع با ییگیری شورای بیلند و شهرداری باید انجام شود ضمن آنکه فاصله 15 کیلومتری از شهر از شرایط دیگری است که برای تبدیل شدن به شهر باید وجود داشته باشد.

رجایی از اختصاص 5 میلیارد و 650 میلیون تومان بودجه برای ادامه کار بیمارستان 160 تختخوابی گناباد خبر داد.

نماینده مردم گناباد در مجلس در مورد انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای روحانی نيز تصریح کرد: یکی از اثرات مثبت انتخاب آقای روحانی زنده شدن روحیه امید در جامعه و مردم است که تا حدودی باعث کاهش قیمت ها نیز شد و امیدواریم ادامه پیدا کند.