حزب وحدت و همکاری ملی به روحانی لیست کابینه پیشنهاد می کند

محمدرضا راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه تعریف از شعار اعتدال طلبی گفت: اعتدال گفتمانی است که حزب وحدت و همکاری ملی نیز همواره بر آن تاکید داشته است و در اساسنامه خود 17 ویژگی را برای آن مشخص کرده است.



وی افزود: اعتدال گفتمانی است که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به دنبال تقویت مردم سالاری دینی است و از این رو هم به دنبال تقویت جمهوریت و هم تقویت وجهه اسلامیت نظام است.



دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با بیان اینکه گفتمان اعتدال دنبال انحصارطلبی نیست، گفت: جریان اعتدال وقتی حاکمیت پیدا می کند که پیرو یک سلیقه سیاسی خاص نباشد، گفتمان اعتدال اعتقاد دارد که باید از سلایق سیاسی متفاوت و از افراد توانمند، برجسته و شایسته در مدیریت اجرایی کشور استفاده شود.



وی یکی از ویژگی های گفتمان اعتدال را مخالفت با هرگونه انحصارطلبی و انحصارگری دانست و ادامه داد: گفتمان اعتدال طلبی خود را ملزم می داند که افراد توانمند و کارآمد از جناح های مختلف سیاسی کشور استفاده کند.



راه چمنی افزود: گفتمان اعتدال مقصدش گسترش فضای باز سیاسی در کشور است، گفتمان اعتدال به دنبال شایسته‌سالاری است و احترام خاصی را برای بزرگان انقلاب قائل است و معتقد است باید حرمت این گونه افراد در جامعه حفظ شود.



دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، با بیان اینکه اعتدال معتقد به بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و خرد جمعی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور است، تصریح کرد: گفتمان اعتدال معتقد به افزایش تحمل پذیری افراد جامعه و تعامل مسئولان با سلایق مختلف سیاسی است و این گفتمان بیشتر به دنبال جاذبه است تا دافعه.



وی همچنین اصلاح امور کشور از طریق نقد کارشناسی و منصفانه، اجرای قانون اساسی در کشور و اصولی که تاکنون معطل مانده و تحقق حقوق افراد جامعه بر اساس قانون اساسی را از دیگر ویژگی های این گفتمان نام برد.



راه چمنی با بیان اینکه این گفتمان از سال‌ها قبل مطرح بوده اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم این گفتمان شکل جدیدی به خود گرفت، تصریح کرد: ما معتقدیم این گفتمان باید به صورت یک فرهنگ نهادینه شود به طوریکه دولت های بعد از روحانی هم دنبال این گفتمان اعتدال باشند و این گونه نباشد که با تغییر دولت افراد توانمند به صرف سلایق سیاسی و تفاوت دیدگاه ها از صحنه قدرت و خدمت خارج شوند.



وی یکی از راه های تحقق گفتمان اعتدال در دولت آینده را در نوع چینش کابینه دانست و گفت: یکی از کارهایی که آقای روحانی باید انجام دهد این است که در کابینه خود از افراد معتدل که قبلا این موضوع در رفتارهای سیاسی و اجتماعیشان به اثبات رسیده باشد، استفاده کند؛ چراکه خیلی ها ممکن است ادعا کنند معتدل هستند، اما عملکرد آنان چیز دیگری را نشان می دهد، لذا فرد باید معتدل واقعی باشد و در عمل نیز این رویکرد را در رفتارهای سیاسی و اجتماعیش دیده باشیم.



دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی افزود: مساله بعدی این است که این افراد معتدل باید شایستگی، توانایی و صلاحیت عمومی برای پست های مدیریتی داشته باشند، لذا این دو ویژگی مهمی است که دولت آینده باید برای تحقق شعار اعتدال آن را مدنظر داشته باشد.



راه چمنی با اشاره به درخواست حزب وحدت و همکاری ملی برای دیدار با رئیس جمهور منتخب گفت: حزب وحدت و همکاری ملی لیست پیشنهادی خود را برای کابینه آینده که شامل مجموعه ای از افراد توانمند و معتدل از نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب است تهیه کرده که طی یکی دو روز آینده خدمت رئیس جمهور منتخب می فرستد.

