جبهه اعتدال شریعتمداری ارتباطی با دولت روحانی ندارد/ ورود مجدد ری شهری به فعالیت تشکیلاتی 

محسن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های جبهه فراگیر اعتدال محمد شریعتمداری گفت: آقای شریعتمداری از ابتدای ورود به عرصه انتخابات با شعار اعتدال وارد صحنه رقابتها شد و خوشبختانه پروسه انتخاباتی که در این دوره طی شد آقای روحانی با شعار اعتدال روی کار آمدند و مردم نیز نشان دادند که این شعار را می پسندند.



وی افزود: رای مردم به شعار اعتدال نشان دهنده آن است که آنان از افراط و تفریط سالهای گذشته خسته شده اند و به دنبال تغییر هستند.



بهرامی با اشاره به تاثیرات افراط در حوزه های فرهنگ، اقتصاد، سیاست خارجی و ... گفت: دین اسلام نیز تعبیر "امت وسط" را برای امت پیامبر اسلام (ص) آورده است و پرهیز از افراط و تفریط یکی از ویژگی های این امت است؛ لذا برای تعریف امت وسط نیز بزرگانی همچون آیت الله ری شهری با توجه به اینکه به احادیث، روایات و علوم قرآنی احاطه دارند در تبیین مواضع اعتدال در اسلام به آقای شریعتمداری کمک خواهند کرد.



وی با بیان اینکه گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تقویت شد، گفت: دید شریعتمداری در این جبهه صرفا نگاه سیاسی نیست؛ بلکه او تلاش دارد اعتدال در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و اجتماعی را برای زنده کردن اخلاق در جامعه تعمیم دهد.



بهرامی با اشاره به مشکلاتی که ممکن است بر سر راه گفتمان اعتدال قرار گیرد، گفت: ممکن است این اعتدال از طرف تندروها مورد هجمه قرار گیرد لذا برای نهادینه کردن این گفتمان مشکلات فراوانی خواهیم داشت و هدف از این گفتمان کنار زدن مدل های افراطی در کشور در تمام حوزه ها چه از طرف جریان اصولگرا و چه از طرف جریان اصلاح طلب است.



وی با اشاره به جبهه هایی که امروز در عرصه سیاسی فعال هستند، گفت: امروزه جبهه های سیاسی از جمله جبهه پیروان، جبهه پایداری، جبهه ایستادگی و جبهه اصلاحات را داریم که هر کدام از آنها ممکن است تندی ها و کندی هایی داشته باشند؛ لذا جبهه اعتدال می تواند جریان جدیدی باشد و اگر بخواهد در قالب یک حزب فعالیت کند باید پروسه قانونی اش را طی کند و در زمانی که مرحله قانونی خود را طی می کند در این مسیر شخصیت های ارزشمندی اگر بخواهند به این حزب بپیوندند پرچم اعتدال به دست آنان سپرده خواهد شد.



بهرامی که عنوان سخنگویی ستاد انتخاباتی شریعتمداری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به عهده داشته است، ادامه داد: اگر این جبهه نیز بخواهد در چارچوبی فراتر از حزب فعالیت کند در این صورت هر حزب و گروهی که مطابق با مشی اعتدال طلبی باشد می تواند عضو این جبهه باشد.



وی همچنین با اشاره به تشابه خاستگاه جبهه اعتدال با شعار رئیس جمهور منتخب تاکید کرد: اقدام آقای شریعتمداری برای تشکیل جبهه اعتدال هیچ گونه ارتباطی با دولت منتخب ندارد و ما به دنبال تشکیل حزب دولتی نیستیم.

