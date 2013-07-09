اولین تابلوی حد ترخص شرعی کشور در محور مشهد - چناران نصب مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد ظهر سه شنبه در اولین نشست طرح جوانه و مراسم رونمایی از نصب اولین تابلوی حد ترخص در كشور از نصب اين تابلو در محور مشهد چناران خبر داد.

مهدي رضوي كيا افزود: با توجه به اینکه مشهد پایتخت معنوی ایران است و هر ساله زائران زیادی به این شهر سفر می‌کنند، نصب و مشخص کردن حد ترخص شرعی در محورهای ورودی یک ضرورت محسوب می‌شد.

رضوي كيا بيان كرد: در این اقدام که برای برای اولین بار در کشور انجام شده تابلوهایی در محورهای اصلی ورودی شهر مشهد نصب و در آن حد ترخص برای نماز و روزه مشخص شده است.

وي بیان کرد: در حال حاضر مطالعات سایر محورهای اصلی به صورت دقیق انجام نشده اما با توجه به آماده بودن زیرساخت‌های تحقیقات، زمان زیادی برای اتمام آن صرف نخواهد شد.

رضوی‌کیا گفت: ظرف سه ماه آینده مطالعات حد ترخص شرعی دیگر محورهای اصلی منتهی به مشهد نیز به اتمام خواهد رسید.

رییس گروه مشاروان جوان شهرداری مشهد در خصوص چرایی انتخاب محور مشهد چناران برای نصب تابلو گفت: با توجه به حجم بالای تردد در محور مشهد چناران، این محور برای نصب اولین تابلو انجام شده است.

وی ادامه داد: نصب تابلوی حد ترخص شرعی در محور شاندیز و طرقبه نیز در دستور کار قرار دارد و این محور به دلیل مشخص نبودن حریم مشهد پیچیده‌ترین و مهم‌ترین بخش طرح برای ما محسوب می‌شود.

رضوی‌کیا بیان کرد: این اقدام توسط گروه مشاوران جوان و همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد انجام شده است اما در آینده متولی آن ستاد اقامه نماز کشور خواهد بود.

گفتنی است بعد از مشهد این طرح در شهر قم نیز اجرا خواهد شد.