به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی ظهر سه شنبه در نشستی با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد به نقش و جایگاه مالیات در اداره جامعه پرداخت و اظهار داشت: مالیات به عنوان یکی از مهمترین راه های در آمد دولت از اهمیت ویژه ای در اداره امور جامعه برخوردار است.

وی اضافه کرد: اگر مالیات به خوبی پرداخت نشود اجرای پروژه ها و طرح ها با مشکل مواجه خواهد شد و با این کار دولت نیز نمی تواند در اداره امور جامعه آن طور که باید به آن دست پیدا کند.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان تصریح کرد: خدمت به مردم و اجرای طرح ها و پروژه ها با پرداخت مالیات میسر است و همه باید با دولت را در رسیدن به اهدافش که خدمت به جامعه است بیش از گذشته یاری کنیم.

وی با بیان اینکه دامغان یکی از شهرستان های برتر در پرداخت مالیات است که این حرکت نشان از توجه مردم به فرهنگ مالیاتی دارد، افزود: رشد و توسعه کشور نیاز به همراهی و همکاری همگان دارد.

علی آبادی گفت: امیدواریم امسال نیز مودیان مالیاتی بتوانند در مهلت تعیین شده نسبت به پر کردن اظهار نامه های مالیاتی خود اقدام و از این طریق ضمن بهره مندی از معافیت های لازم، به رشد و توسعه کشور کمک کنند.

عباس بی نیاز مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان نیز در ابتدای این دیدار ضمن گرامیداشت هفته فرهنگ مالیاتی گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و دریافت اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 90 ارائه داد.

هفته گرامیداشت فرهنگ مالیاتی از 16 تا 22 تیر ماه است.