به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مارانی بعدازظهر سه شنبه در نخستین جلسه تعاملی فرماندهی سپاه استان و اعضای جدید شورای شهر بندرعباس با اشاره به وظایف خطیر شورای شهر اظهار داشت : اجرای کارهای معنوی و فرهنگی و خدمت بی منت باید در رأس کار شورای شهر جدید قرار گیرد.

مارانی پرهیز و جلوگیری از ایجاد تنش در بین مردم را از دیگر وظایف خطیر شوراها عنوان کرد و افزود : اعضای شورای شهر باید با شناخت کافی از وظایف خود و با یهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود ، این وظایف را عملی سازند.

فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در ادامه این نشست با اشاره به برنامه ریزی دراز مدت در راستای احیای فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ، تنظیم سند چشم انداز ده ساله را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که می تواند در راستای شکوفایی شهر بندرعباس در تمامی ابعاد تأثیر گزار باشد.

وی بازسازی بافت های فرسوده شهری را از دیگر موضوعات قابل پی گیری توسط شورای شهر عنوان و تصریح کرد : در بازسازی بافت های فرسوده شهری باید رعایت حرمت ساکنین در ابعاد حقوقی و معنوی مد نظر قرار گیرد.

مارانی ضمن تشریح برخی عوامل زمینه ساز موفقیت و کارآمدی شورای شهر گفت: اتحاد، انسجام و همدلی بین اعضای شورای شهر مهمترین و تأثیرگزارترین عامل در پیشبرد امور است که با تحقق آن بسیاری از مشکلات به راحتی قابل حل است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست با تأکید بر بهره گیری از فرصت ها، نیروی جوانی را از دیگر عوامل زمینه ساز موفقیت شورای شهر عنوان کرد و گفت : در دفاع مقدس غالبا" افرادی جوان , مؤمن و متعد به اصول انقلاب فرماندهی نیروها را برعهده داشتند که موفقیت ترین فرماندهان دفاع مقدس نیز در میان همین جوانان بودند.

مارانی اضافه کرد : استفاده از سیره عملی الگوهای توانمند و جوانی چون شهید "علی حاجبی" که در سنگر دفاع حضوری مثال زدنی داشتند می تواند یاری گر شما سنگر داران عرصه خدمت رسانی باشد.

وی همچنین ضمن تأکید بر بهره گیری از توان متخصصان و نخبگان در مدیریت شهری ، تصریح کرد : شناسایی نخبگان علمی و پژوهشی شهر بندرعباس و به تبع آن تشکیل اتاق فکر می تواند راه گشا و حلّال بسیاری از مشکلات امروز در عرصه مدیریت شهری باشد.

فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان ضمن اعلام آمادگی کامل سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان برای همکاری در امور محوله به شورای شهر بر اساس قوانین و ضوابط ، با بیان اینکه کار مجموعه سپاه و اعضای شورای شهر در یک سنگر و جبهه است گفت: خدمت به مردم سنگری است که وقتی وارد آن شدیم باید با تمام توان خود و با روحیه ای جهادی وارد این عرصه شویم.