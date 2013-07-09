به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رئيسي ظهر سه‌شنبه در جمع فرماندهان و کارکنان سپاه شهرستان جم اظهار داشت: ماه مبارك رمضان با بركات و نعمات الهي، ذخاير درون انسان را از الطاف بيكران الهي غني مي سازد و راه ايمان و تقوا را به انسان مي آموزد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) شهرستان جم افزود: اين ماه فرصتي است تا هر انسان در مقابل پروردگارش سر به خاك بگذارد و همراه با پشيماني از اعمال گذشته خود، صداي توبه خود را به گوش آسمانيان برساند و دل شيطان را با اين حركت خود به درد آورد تا شايد در اين ماه به سعادت و رستگاري دست يابد.

رئيسي با اشاره به فرموده رسول خدا (ص) مبني بر اينكه، در ماه مبارك رمضان درهاي بهشت باز و درهاي جهنم بسته و شياطين در حبس اند گفت: اين ماه بزرگ فرصتي است تا انسان از آن به خوبي استفاده كند.

وي در خصوص كلاس‌هاي ماه مبارك رمضان گفت: حوزه نمايندگي ولي فقيه برای برگزاري هر چه باشكوه‌تر ماه مبارك رمضان كلاس‌هاي متنوعي را برنامه ريزي كرده است و بر حضور تمام كاركنان در اين كلاس‌ها تاكيد كرد.

مسئول عقيدتي سياسي سپاه حضرت عباس (ع) شهرستان جم نیز از برنامه‌هاي قرآني در ماه مبارك رمضان در اين سپاه خبر داد و اظهار داشت: انسان بايد توجه داشته باشد تا اين ماه را با همان غفلتي كه در ماه‌هاي گذشته به سر مي‌برده‌اند، سپري نكند.

سيد اسدالله حسيني با اشاره به فرموده پيامبر (ص) مبني بر اينكه ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهي است كه خداوند در آن حسنات را مي‌افزايد و گناهان را پاك مي‌كند، افزود: رمضان ماهي است سرنوشت‌ساز كه غفلت از آن موجب بدبختي انسان مي‌شود.

وي برنامه‌هاي قرآني در ماه مبارك رمضان را تشريح و تفسير سوره صف براي پايوران و آموزش ترجمه و مفاهيم براي سربازان و برگزاري كلاسهاي اخلاق و اعتقادات را از جمله برنامه‌هاي اين ماه بيان كرد.

مسئول عقيدتي سياسي سپاه حضرت عباس (ع) شهرستان جم با بيان اينكه محافل انس با قرآن نيز با حضور قاريان پاسدار و بسيجي توسط روابط عمومي و تبليغات برگزار مي شود، افزود: كلاس‌هاي قرآني و اخلاقي مشابه نيز در سطح حوزه‌ها و پايگاه‌ها پيش بيني شده است.