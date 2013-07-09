مسابقات لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه جدید الغدیر اهواز برگزار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی ظهر امروز سه شنبه در نشست اتاق فکر ورزش خوزستان اظهار کرد: هماهنگی های لازم صورت گرفته است تا تمامی مسابقات فوتبال لیگ برتردر ورزشگاه جدید الغدیر برگزارشود و بازیکنان تیمهای لیگ برتری استان نیز به منظور کسب آمادگی بیشتر برای حضور در مسابقات در این ورزشگاه به تمرین می پردازند.



وی در خصوص مشکلات ورزشکاران برای شرکت در اردوهای ورزشی تصریح کرد: ورزشکاران استان نباید برای حضور در اردوهایی که به منظور آمادگی بیشتر برای شرکت در مسابقات مهم برگزار می شوند با مشکلات مختلفی مانند پرداخت هزینه ها مواجه شوند و ما باید تمام تلاش خود را به کار ببریم تا ورزشکاران با آرامش و فراغت بال در این اردوها شرکت کنند و با حضورخود در مسابقات برای استان افتخار بیافرینند.

حجازی با تاکید بر اینکه خوزستان نباید کمتر از دو تیم در لیگ برتر فوتبال کشور داشته باشد، تصریح کرد: سال گذشته استان خوزستان با داشتن شش تیم در مسابقات لیگ برتر و دسته یک حضور فعالی داشته و این مسئله نشان دهنده این است که ورزش فوتبال استان از پایه و اساس درحال رشد کردن است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این استان در سایر ورزشها نیز رشد خوبی داشته است، گفت: به منظور پیشرفت ورزش استان باید بتوانیم افراد مستعد در رشته های مختلف ورزشی را شناسایی کنیم و یک بانک اطلاعات در این زمینه تشکیل دهیم که تمامی تیمها و هیئتهای ورزشی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

حجازی عنوان کرد: بسیاری از شرکتهای استان که از درآمد خوبی برخوردار هستند باید یک تیم ورزشی داشته باشند و ازآن تیم ورزشی حمایتهای لازم را به عمل بیاورند.