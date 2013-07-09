فرهنگ تفکر بر رویکرد تکفیر غلبه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، شيخ بلال شعبان دبيركل «جنبش توحيد اسلامي» و عضو تجمع علماي مسلمين لبنان با حضور در سفارت کشورمان در بيروت با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران ديدار و درباره تحولات جاري منطقه بخصوص در فلسطين، سوريه و مصر گفتگو كرد.

در این ملاقات، كه در آستانه ماه مبارك رمضان صورت گرفت، دبيركل جنبش توحيد اسلامي با اشاره به اهميت و جايگاه روز جهاني قدس، از انديشه والاي امام خميني (ره) و اهتمام دائمي ايشان به اولويت درجه يك قضيه مهم فلسطين چه در برهه مبارزات قبل از انقلاب اسلامي و چه در دوران رهبري جمهوري اسلامي تمجيد نمود و افزود: امام راحل برخلاف برخي مدعيان حمايت از فلسطين، تا آخرين لحظه حيات خويش به حمايت عملي از قدس شريف و ملت ستمديده فلسطين ادامه داد. مسيري كه خوشبختانه بعد از ايشان نيز با قوت ادامه دارد.

نامبرده با اشاره به حقانيت امداد الهي و نيز پشتيباني همه آزادگان جامعه بشري از معتقدان به خط مقاومت، ابراز اميدواري كرد دولتهاي منطقه بجاي پناه بردن به سردمداران استكبار و استعمار، به ملتهاي خويش اعتماد و تكيه كرده و حيات ابدي خود را فداي امتيازات زودگذر دنيوي نكنند.

شيخ بلال شعبان سپس با اشاره به ضرورت جلوگيري از تبديل شدن نعمت تفاوت ديدگاهها به نقمت درگيريهاي طائفه اي بين سني و شيعه، عرب و عجم؛ تحقق انسجام اسلامي در برابر فتنه انگيزي حاميان رژيم صهيونيستي را بهترين راه حفظ مسير موج عظيم بيداري اسلامي دانست.

دبيركل جنبش توحيد اسلامي همچنين از تلاش بي وقفه جمهوري اسلامي ايران در جهت تثبيت استقرار و ثبات لبنان و وحدت تمام جريانهاي سياسي اين كشور تقدير و ابراز اميدواري كرد تمام گروههاي سياسي و مذهبي لبنان، همه توان خود را متوجه مقابله با سياستهاي خطرناك سلطه جويان و صهيونيست ها سازند.

در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران نيز با تبيين آخرين وضعيت منطقه و اشاره به تفاوت آشكار سرنوشت دولتهاي حامي مقاومت با دولتهاي مخالف مقاومت، اظهار داشت:« مهمترين نياز ملتهاي اسلامي، انسجام با يكديگر و غالب كردن فرهنگ تفكر بر رويكرد تكفير است.»